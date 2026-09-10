En dos finales disputadas con Cruz Azul, Joel Huiqui ha ganado ambas y en unos días tendrá oportunidad de conseguir un triplete que elevaría su crédito dentro de la institución celeste.

El próximo miércoles enfrentarán al Inter Miami, donde la Copa de Campeones de la CONCACAF está en juego. La casa de las Garzas será la sede para este importante encuentro, en el que los celestes quieren imponerse.

Aunque ya piensan en ese duelo frente a Lionel Messi y compañía, el técnico cementero pone mayor enfoque en el Clásico Joven frente al América de este sábado, que podría ser su tercera victoria consecutiva.

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“Tenemos primeramente un partido importante para nosotros que es el próximo sábado. Obviamente sin perder de vista lo que es otro partido clave para conseguir un campeonato para el Cruz Azul”, dijo.

“Estamos también trabajando en el partido contra Miami, pero hoy nuestro enfoque está ante América este fin de semana”, añadió.

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Pese a tener en la mira a las Águilas, Huiqui y su cuerpo técnico ya pusieron manos a la obra para prepararse de cara al encuentro frente al equipo de la MLS.

“Obviamente eso lo veremos, hacemos un poco de espacio para ver cómo juega el rival, en el caso de Inter de Miami. Haciendo una posible propuesta defensiva-ofensiva lo hemos trabajado sin perder de vista lo que es América”.

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El resultado frente a los azulcremas será vital para el ánimo del club, ya sea si ganan o pierden. Por eso Huiqui busca conseguir un marcador positivo para los suyos.

“Llegar bien va a ser importante, pero obviamente haciendo el primero contra el próximo rival y ser vencedores del campeonato”, señaló.