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Culiacán, Sin. - En el cruce ferroviario el boulevard de las Torres, en el sector ganaderos, un joven repartidor de comida rápida de nombre, Ángel Bernardo “N”, de 32 años de edad, fue arrollado por un tren de carga, al intentar este ganarle el paso, al circular en una motocicleta.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó del accidente el cual provocó el cierre temporal de la circulación, mientras los peritos levantaban las actas respectivas del incidente en el que le costó la vida al repartidor de comidas rápidas.
Según los testimonios, el conductor de una motocicleta doble propósito de color rojo con negro, con una caja de plástico en su parrilla, presuntamente intento ganar el cruce del ferrocarril y este lo embistió por el fuerte impacto, este falleció en el lugar del hecho.
A causa del fuerte impacto que Ángel Fernando “N” resintió, este presentó diversas lesiones en su cuerpo, en tanto que su unidad de dos llantas fue lanzada por los aires y presentó daños severos.
Los peritos de la Fiscalía General del Estado que se presentaron en el cruce ferroviario del boulevard de las Torres, levantaron las evidencia y testimonios de como ocurrió el fatal accidente y dispusieron levantar el cuerpo y enviarlo al Servicio Médico Forense para practicarle la autopsia de ley.
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