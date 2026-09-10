Pachuca. - A través de un cateo realizado por agentes de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, fueron detenidas cinco personas y se aseguró un arsenal de armas de fuego, así como droga, en la comunidad de San Nicolás Tecomatlán, municipio de Ajacuba, Hidalgo.

La diligencia se realizó luego de una denuncia anónima sobre la presunta comercialización de estupefacientes en un inmueble de esa localidad. Durante el operativo, los agentes localizaron la vivienda, en cuyo interior se encontraban cinco personas, además de droga y armas de fuego.

Según se dio a conocer, fueron aseguradas ocho armas de fuego largas y dos cortas, además de metanfetamina, marihuana y material sólido de color blanco.

Los detenidos son tres hombres identificados con las iniciales L. A. G. S., A. A. S. y M. O. Asimismo, fueron detenidas dos mujeres L. A. P. B. y P. I. P. Z.

Las cinco personas aprehendidas durante este operativo, así como los indicios asegurados, fueron puestas a disposición de las autoridades ministeriales, quienes iniciaron la carpeta de investigación correspondiente por delitos relacionados con la venta y distribución de narcóticos, así como por la posesión ilícita de armas de fuego.

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