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Culiacán, Sin. - La Secretaría de Seguridad Pública del Estado aclaró que las explosiones que se escuchan en la comunidad de Palmillas, en el municipio de Escuinapa, son detonaciones controladas por una Célula Especializada del Ejército que inhabilita artefactos explosivos artesanales.
Ante los reportes captados en las líneas de emergencia sobre detonaciones de explosivos en dicha zona del municipio sureño, las autoridades tuvieron que explicar a la población que se trata de maniobras controladas de inhabilitación de explosivos.
La divulgación en redes sociales sobre fuertes estruendos en la comunidad de Palmillas generó inquietud, toda vez que en el municipio se han presentado una serie de hechos de violencia en los últimos tres meses, en los que se han usado artefactos explosivos.
Ante estos hechos, las autoridades de seguridad pública del estado tuvieron que emitir un breve comunicado en el que se explicó que se trata de explosiones controladas por parte de una Célula Especializada del Ejército en el manejo de explosivos.
La inhabilitación de los artefactos explosivos artesanales que han sido asegurados se realiza en zonas alejadas de la población para evitar posibles incidentes.
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