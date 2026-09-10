Una nueva cría de lince rojo nació en el Centro de Conservación de Vida Silvestre de Chapultepec; su llegada marcó un hecho importante, ya que es el primer nacimiento de esta especie registrado en el lugar.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), el nacimiento ocurrió el pasado mes de julio y, por ahora, el pequeño lince permanece junto a su madre. Mientras tanto, un grupo de veterinarios, biólogos y cuidadores permanece atento a su evolución para garantizar que crezca en buenas condiciones.

Los padres de la cría tienen 10 años. La hembra nació en el Centro de Conservación de Los Coyotes y el macho en el de San Juan de Aragón. Ambos se encuentran actualmente en un recinto del Bioma Árido de Chapultepec.

La Secretaría informó que por el momento, la alimentación de la cría depende de la leche materna; sin embargo, comenzará a incorporar alimentos sólidos como parte de una dieta especialziada, entre ellos pollo, codorniz y alimento especial para cachorros.

Los padres de la cría tienen 10 años y actualmente se encuentran en un recinto del Bioma Árido de Chapultepec. Foto: Tomada de la cuenta de X de @ZoologicosCDMX

Al nacer, estos felinos tienen los ojos cerrados y poca movilidad. Conforme pasan las semanas, comienzan a abrir los ojos, desplazarse y descubrir el espacio que los rodea, siempre acompañados por su madre, detalló la Secretaría en un comunicado.

El lince rojo en la naturaleza

El lince rojo es un animal que cumple una función importante en la naturaleza, regula las poblaciones de sus presas. Su alimentación está basada principalmente en conejos, liebres, roedores y otros pequeños vertebrados, por lo que ayuda a mantener bajo control las poblaciones de estos animales.

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Aunque la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza considera al lince rojo una especie de “Preocupación Menor”, existen poblaciones que enfrentan riesgos relacionados con la pérdida de su hábitat, la reducción de sus presas y los atropellamientos, además de los conflictos ocasionados por las actividades humanas.

En la capital del país, esta especie ha sido observada en distintas zonas boscosas y montañosas del suelo de conservación, entre ellas el Desierto de los Leones, la Sierra de las Cruces y el área del Ajusco-Chichinautzin.

Este 10 de septiembre, el Centro de Conservación de Vida Silvestre (CCVS) Chapultepec informó del nacimiento de una cría de lince rojo. Foto: Tomada de la cuenta de X de @ZoologicosCDMX

El nacimiento de esta cría también permite recordar la importancia de conservar los ecosistemas donde habitan especies como el lince rojo. Además del cuidado de los ejemplares bajo resguardo, los Centros de Conservación de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes buscan acercar a la población al conocimiento y protección de la biodiversidad.

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mahc/cr