Luis Adrián Díaz Fortiz, señalado como presunto líder de “Los Fortiz”, fue asesinado a balazos la noche de este miércoles cuando circulaba a bordo de su automóvil en la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con información que está en expedientes criminales, Díaz Fortiz lideraba dicho grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas, secuestro y extorsión, cuya zona de operación es la colonia Tepito.

Además, fue detenido el pasado mes de agosto por agresiones en contra de policías.

También contaba con varios ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por delitos contra la salud y posesión de arma de fuego.

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La agresión ocurrió durante la noche sobre Eje 2 Norte, Canal del Norte, a la altura de la calle Toltecas, reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

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De acuerdo con los primeros reportes, el ataque habría sido cometido desde un patín eléctrico que le dio alcance al vehículo y desde el cual le dispararon y presuntamente se dirigía a un casino.

Según la SSC, operadores del C2 Centro alertaron a policías sobre detonaciones de arma de fuego. Al llegar, los agentes encontraron a Luis, de 32 años, inconsciente en el asiento del conductor de un automóvil negro y con manchas hemáticas en el rostro y el cuerpo.

Paramédicos del ERUM acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

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El homicidio ocurre semanas después del asesinato de Byron, sobrino de Luis Díaz Fortiz.

La zona fue acordonada y personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento del lugar. En tanto, agentes de la SSC analizan las cámaras de videovigilancia del C2 Centro para tratar de identificar a los responsables.

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