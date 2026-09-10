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Entre fotografías, videos y banderas, familias acudieron durante la tarde-noche a la plancha del Zócalo capitalino para apreciar la iluminación instalada con motivo del Día de la Independencia.
Las luminarias fueron encendidas este martes por la Jefa de Gobierno y a diferencia de años anteriores, la decoración destaca por estar compuesta en su totalidad por figuras femeninas de la Independencia, además del tradicional escudo del águila devorando una serpiente sobre un nopal.
El alumbrado atrajo a decenas de personas que aprovecharon para tomarse fotografías frente a los edificios de gobierno.
Verónica Pérez y su hija Laura llegaron desde Guerrero y regalaron que decidieron visitar el Centro Histórico porque Laura acaba de ingresar a la Universidad Autónoma Metropolitana.
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"Muy bonito la verdad, muy patrio y me alegra que pongan estas cosas en esta fecha", comentó Verónica.
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Ambas señalaron que era la primera vez que veían una iluminación así porque vivían en el estado de Guerrero.
Señalaron que les gustaba ver representación femenina en las decoración patrias.
"A mí me gusta que tenga los nombres de Josefa y así, o sea, está padre que se retomen figuras femeninas que tal vez no eran tan populares", dijo Laura.
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Edson González y Luis González realizaron un recorrido en la zona con una bandera mexicana que acababan de comprar para tomarse fotos con el alumbrado y aseguraron que desde hace 10 años mantienen esta tradición.
"Está muy padre porque cada vez va cambiando, en general yo creo que ver los alumbrados es una costumbre que nos dejaron desde pequeños", comentó Luis.
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Edson, quien posó con la bandera frente a las figuras iluminadas, celebró el enfoque de este año.
"Es reivindicativo yo creo, sobre todo en el contexto en donde nos encontramos, yo creo que es muy prudente", señaló.
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Anahí González, vecina del Estado de México, acudió con sus hijos para pasear y ver el alumbrado.
"Años ya que hacemos esto y es un entretenimiento bonito yo creo, o sea el venir y tomarte tu foto, comprar pan aquí en las panaderías, un cafecito", comentó mientras grababa videos con sus hijos.
La familia señaló que, las iluminarias les recordaba a su infancia porque su madre siempre los acompañaba a ver las luces.
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"Al principio era en el carro, uff eso ya tiene años cuando podían pasar los autos y con toda la música tomábamos fotos" recordó Anahi.
LL
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