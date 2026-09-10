La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció en contra de las denominadas “novatadas” y aseguró que se debe revisar si es necesario legislar al respecto para garantizar que no haya violencia en los espacios educativos.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que “no debe haber violencia en el espacio educativo de ningún tipo. Se usaban mucho hace tiempo las novatadas, en algunos lugares todavía se usan”.

“A los que entran al primer grado se les hacen pasar ciertas pruebas en donde hay uso de violencia, sea verbal, sea física, sea de otro tipo”, dijo.

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En ese sentido, la Mandataria sostuvo que el espacio social y familiar de los jóvenes deben ser espacios sin violencia, “pero en particular el espacio educativo debe ser un espacio que garantice la no violencia”.

“Desconozco si haya que legislar más o no. Si es necesario hacerlo pues hay que hacerlo para que se garantice o que se demuestre que es ilegal utilizar algún esquema de violencia y menos las novatadas”, declaró.

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