La presidenta Claudia Sheinbaum defendió los resultados de la llamada Nueva Escuela Mexicana frente a los resultados de la Prueba PISA que concluyeron que México bajó siete puntos en matemáticas y otros siete en lectura, con respecto a la edición pasada.

La mandataria dijo que su proyecto educativo se basa en mayor participación entre maestros y alumnos, y no en memorizar datos.

“Mucho mayor participación, colaboración dentro del salón de clases, no es el maestro que llega y enseña y los alumnos solo escuchan, sino es una participación distinta, es una pedagogía distinta, reconocida internacionalmente y éstos son resultados que se muestran, incluso, en la prueba Pisa”, afirmó.

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Sheinbaum Pardo dijo que “los resultados están relacionados, en parte, con la integración de más jóvenes de contextos marginados en sistema escolar”.

“Para todos los que dicen, incluso, lo que dice la prueba Pisa, es terrible para México. No es cierto, el 82% de los estudiantes pide ayuda a sus profesores cuando la necesita, en México, habla de lo que es el magisterio nacional. Promedio de la OCDE, 77%, es decir, 5% más; el 86% recurre a sus compañeros de clase cuando no entiende algo por completo, promedio de la OCDE, 82%”, dijo.

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