Un taller gastronómico, un recorrido por pueblos mágicos, pulque y karaoke, entre otras actividades para este fin de semana a menos de 3 horas de CDMX.

Talleres artesanales en el centro de Querétaro

En pleno centro histórico de Querétaro, a 2 horas y 45 minutos de CDMX, dentro de la casona colonial que alberga las oficinas de la Secretaría de Turismo estatal, está Punto Q, un espacio destinado a exhibir y vender las artesanías más representativas de Querétaro.

Cada cierto tiempo se invita a un municipio para mostrar lo mejor de sus tradiciones y cultura, y también se imparten talleres, como los de este fin de semana, a cargo de artesanos del pueblo mágico de Amealco de Bonfil.

Foto: Sectur Querétaro

En esta ocasión, vas a elaborar tu propia muñeca Lele. Conoce su historia, significado y los detalles que la componen mientras bordas su vestido y le haces sus características trenzas.

Cuándo: sábado y domingo de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

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Tiene un costo de $150, si eliges la muñeca chica, y $200 la muñeca grande.

Teléfono: (448) 103 9432.

Tour a 2 pueblos mágicos de Hidalgo

Este fin de semana recorre 2 pueblos mágicos de la Comarca Minera de Hidalgo, a 2 horas y media de CDMX, en esta excursión organizada por la agencia Vive & Sueña Tours.

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Visita los miradores Peña del Cuervo y del Águila, la Presa El Cedral y el centro de Mineral del Chico, además de Real del Monte. Aquí, el grupo se detiene en uno de los locales de pastes de mayor tradición.

Foto: Sectur Hidalgo

Cuándo: domingo 13 de septiembre, con varias puntos de salida en CDMX desde las 4:00 a.m.

Tiene un costo de $799 pesos por persona. Incluye transporte redondo y entrada a los lugares, excepto $350 de un paseo en rzr en Peña del Cuervo, $100 del trayecto en el Chicobus y $40 de la entrada a El Cedral.

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WhatsApp: (777) 406 2251.

Taller gastronómico en Puebla

Puebla, a unas 2 horas de CDMX, posee una de las gastronomías más diversas y ricas de todo México, así que te proponemos visitar su centro histórico para conocer parte de esta en un taller culinario.

La ‘magia’ sucede en el restaurante Esencia Poblana, donde una cocinera te dará a elegir algún platillo regional —mole poblano, pipián rojo o verde, mole manchamanteles o chile en nogada— para prepararlo tú mismo.

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Fotos: Esencia Poblana

Durante el proceso te irá contando su historia e ingredientes. Cuando esté listo, todo lo cocinado se consume en el lugar.

Disponible el fin de semana en diversos horarios.

Tiene un costo de $1,392 pesos por persona.

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Sitio web: airbnb.es/experiences

Karaoke entre pulcatas de Tlaxcala

Uno de los productos insignia de Tlaxcala es el pulque, y uno de sus centros de producción es Nanacamilpa, a menos de 2 horas de CDMX. Ahí, la agencia Travesía Mágica ofrece recorridos para caminar por sus calles y conocer algunas de sus pulcatas más famosas.

La experiencia también incluye karaoke, comida, botanas, un taller de globos de cantoya, cena, hospedaje rústico y caminata nocturna de leyendas.

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Disponible el fin de semana en varios horarios.

Tiene un costo de $1,250 pesos por persona. No incluye traslado desde y hacia CDMX.

WhatsApp (221) 738 1811.

Visita 2 presas en el pueblo mágico de Villa del Carbón

A poco más de 2 horas de la CDMX, en el pueblo mágico de Villa del Carbón hay un par de presas que, por su entorno boscoso y montañoso, son una buena opción para relajarse un fin de semana.

Hablamos de la Presa El Llano y la Presa Taxhimay, ambos parques ecoturísticos con senderos para caminar, paseos en kayak o en lancha, tirolesa (en El Llano) o hasta los restos de una iglesia hundida (en Taxhimay).

Foto: Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México

Conócelas en el tour de la agencia Espíritu Aventurero, disponible el domingo 13 desde las 7:00 a.m.

El costo es de $803 pesos por persona. Incluye transporte redondo, seguro de viajero y coordinador de grupo, aunque no contempla las entradas y actividades en los parques.

WhatsApp: (55) 4164 6711.

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