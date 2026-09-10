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Cinco mexicanos fueron detenidos en Reino Unido por producción de metanfetaminas, informó la Agencia Nacional Británica contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés).
Los mexicanos comparecerán este jueves ante el Tribunal de la Corona del condado de Warwickshire. Los cinco están acusados de conspiración para producir metanfetamina, una droga de Clase A, altamente adictiva y que puede provocar psicosis grave, un ataque al corazón o un derrame cerebral.
En un comunicado, la NCA dijo que los mexicanos fueron detenidos el 13 de agosto y tuvieron una primera comparecencia ante el Tribunal de Magistrados de Coventry, donde quedaron en prisión preventiva.
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Los detenidos fueron identificados como Alejandro Ambriz Dimas, de 45 años, originario de Michoacán; Victora (sic) Ramírez, de 47 años; Fausto Beltrán, de 33 años; Lioncio Moso Borja, de 37 años, y José Núñez Angolo, de 44 años. Excepto Dimas, los demás detenidos son de Culiacán, Sinaloa.
La NCA señala que los detenidos “formaban parte de un grupo criminal que fabricaba la droga en un laboratorio de metanfetamina ubicado en una zona agrícola remota cerca de Furnace End, en Warwickshire”.
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Varias agencias apoyaron en el operativo en el que fueron detenidos los mexicanos, incluyendo la policía de Warwickshire, el Servicio de Bomberos de West Midlands y el Servicio de Ambulancias de West Midlands.
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mcc
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