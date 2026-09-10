La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que la unidad de transporte público que atropelló y mató a una mujer de aproximadamente 54 años en la colonia Llano Redondo, en la alcaldía Álvaro Obregón, operaba bajo un amparo.

En una tarjeta informativa, la dependencia aclaró que la concesión de la unidad de la Ruta 57 opera bajo amparo para prestar el servicio de transporte público concesionado, “mismo que se encuentra en proceso de desahogo en tribunales”.

La Secretaría de Movilidad recalcó que, junto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, harán el acompañamiento a los deudos en el resarcimiento del daño.

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Ayer, un conductor de la unidad de la Ruta 57, al circular por la colonia Llano Redondo, no se percató de la presencia de la mujer, quien fue atropellada.

Al lugar arribaron servicios de emergencia para brindar atención; sin embargo, ya no presentaba signos vitales. El conductor de la unidad fue trasladado al Ministerio Público en calidad de detenido.

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mahc/LL