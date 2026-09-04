La Secretaría de Movilidad (Semovi) reportó un total de 2 mil 154 registros en el Sistema de Trámites Vehiculares, respecto de trámites de alta de Vehículo Motorizado Eléctrico Personal (Vemepe) y Vehículo Eléctrico Personal (Vep) en la Ciudad de México.

De acuerdo con datos de la Semovi que EL UNIVERSAL obtuvo vía transparencia, las 2 mil 154 personas registradas —con corte al 21 de agosto— buscan regular scooters y bicicletas eléctricas con la entrega de placas y tarjeta de circulación, para Vemepe, y distintivos de movilidad eléctrica, para Vep.

“La cifra de los distintivos de movilidad eléctrica que serán entregados depende de la cantidad de registros, por lo que a la fecha, el número de placas de matrícula a entregar y licencias para conducir, es proporcional a los registros con que se cuenta”, detalló la Semovi.

Desde el pasado 1 de julio, inició el proceso de registro y emplacamiento para los propietarios de Vemepe, así como el registro de Vep en la capital. Los Vep cuentan con un motor eléctrico de menos de 250 watts y con una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.

Mientras los Vemepe son vehículos con motor eléctrico cuya potencia va de 250 watts a 1 kilowatt (kW) y que pueden superar los 25 kilómetros por hora. Se clasifican en dos categorías: Tipo A, con un peso menor a 35 kilogramos, y Tipo B, con un peso de entre 35 y 350 kilogramos.

El lunes 31 de agosto, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, aclaró que será a partir del 20 de noviembre que las autoridades capitalinas aplicarán sanciones y multas a este tipo de unidades, tras las modificaciones a la Ley de Movilidad que entraron en vigor en julio pasado.

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Retiro de scooters

Luego de que el pasado 1 de septiembre se terminó la extensión de la prueba piloto para el servicio de Transporte Individual Sustentable (SiTIS), en la que participaron tres empresas: Lime, Jet y Whoosh –con mil unidades cada una– la Semovi otorgó cinco días más para que se retiren todos los scooters en renta en la Ciudad de México.

Es decir, este sábado 5 de septiembre concluye su presencia en la capital. No obstante, en un recorrido hecho con EL UNIVERSAL se pudo constatar que los monopatines de las tres empresas privadas continúan en calles de la Ciudad de México, pese a que tenían hasta el 31 de agosto para operar en tres alcaldías de la capital.

Este jueves se pudo observar que, sobre la calle Agustín de Iturbide en su cruce con avenida Juárez, en el Centro Histórico capitalino, aún se encuentran los scooters de la empresa Jet, mismos que aparecen con la luz en rojo.

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Mientras, el 1 de septiembre se observó que, sobre la calle Coruña —a un costado del Metro Viaducto— aún se encuentran los scooters de Lime; aunque —a unas cuadras— en el Parque Las Américas, donde era un punto de renta de los monopatines, ya no hay rastro de las unidades.

Más adelante, sobre Calzada de Tlalpan, en su cruce con la calle Antonio Solís, los scooters de las tres empresas siguen en la calle. En este punto, los monopatines de Lime parecen estar apagados, aunque los de Lime y Whoosh se veían con las luces prendidas, en servicio normal.

En la calle Manuel Flores —a un costado del Metro San Antonio Abad— sigue la presencia de los monopatines de Whoosh, los cuales están atascados en lodo, por las lluvias que han afectado a la Ciudad de México.

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