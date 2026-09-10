Cinco personas murieron en tres accidentes distintos de motocicleta registrados durante la noche y madrugada en diferentes puntos de la Ciudad de México.

El primero ocurrió en la alcaldía Gustavo A. Madero, sobre la avenida 608, a la altura de la calle 412, en la colonia Narciso Bassols, donde un tráiler impactó a una motocicleta donde el conductor, un hombre de entre 25 y 30 años, quedó tendido sobre la cinta asfáltica. Paramédicos del ERUM acudieron al sitio y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El conductor del tráiler fue asegurado por policías.

Horas después, en Iztapalapa, una pareja de entre 20 y 25 años murió luego de que la motoneta en la que viajaban se impactó contra un muro de contención sobre la calle Solón Argüello, en la colonia Santa Martha Acatitla.

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De acuerdo con los primeros reportes, ambos viajaban sin casco y quedaron inconscientes sobre la vialidad. Paramédicos confirmaron que ninguno presentaba signos vitales.

El tercer accidente ocurrió alrededor de las 1:50 horas sobre la lateral de la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la calle Salón Argüello, también en Santa Martha Acatitla Norte.

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En este caso, otra pareja, un hombre y una mujer de entre 25 y 30 años, murió luego de derrapar en una motoneta negra. Ambos fueron encontrados sobre la cinta asfáltica y tampoco portaban casco.

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En el sitio se observó un bache de aproximadamente un metro de diámetro y 30 centímetros de profundidad, además de huellas de derramamiento de un vehículo en el mismo punto. Las autoridades deberán determinar si estas condiciones tuvieron alguna relación con el accidente.

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En los tres casos, las zonas fueron acordonadas y se dio aviso a la Fiscalía capitalina para iniciar las investigaciones y realizar los peritajes correspondientes.

LL