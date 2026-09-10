“Ese sería el último concierto que dieron”, dijo una voz en inglés mientras el Palacio de los Deportes quedaba en obscuridad unos momentos antes de que 5 Seconds of Summer lo cambiara por un juego de luces blancas que causó el grito de las 16 mil 500 personas que allí se encontraban.

Una limusina rosa fue el vehículo en el que llegaron, en las pantallas del recinto se pudo ver su recorrido hasta estacionarse a mitad del escenario en el que la banda permaneció casi dos horas.

Más allá de un concierto “Everyone’s a star” fue un documental retrospectivo en vivo, en una sátira a las producciones que intentan descubrir que pasó con una boy band tras su éxito y posterior caída los estadounidenses mostraron varias de sus mejores canciones.

Como toda buena cinta de investigación la noche se dividió en varios actos, comenzando por “La cima”, una reportera habló de cómo los cuatro jóvenes logran convertirse en la agrupación más popular del mundo.

Entrevistas de los australianos acompañaban con ellos explicando cómo era ser la banda número uno del planeta, dando conciertos en estadios y con millones de seguidores.

Nada dura para siempre y “La caída” fue la prueba de ello, los premios llegaron, pero la popularidad comenzó a decaer, “Boyband”, “She’s kinda hot” y otras fueron el soundtrack de esta parte de la historia.

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El tercer acto por su parte se compuso solamente de “Bad Omens”, “Ghost of you” y “I’m scared I’ll never sleep again”, para pasar al punto que ninguno de sus seguidores quería llegar.

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“La separación”, que haciendo una burla completa a como los medios de comunicación “deciden” lo que sucede con los artistas, 5 Seconds of Summer se enteraba que se habían separado por un noticiero.

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“No lo podía creer, nos habíamos separado”, decía uno de los en su entrevista, ahí uno de los puntos más polémicos durante la gira, debido a que había sido omitos en fechas anteriores llegó, saber si los australianos tocarían en solitario, lo que sucedió con cada uno de ellos interpretando “Starting line”, “Have u found what ur looking for?”, “Don’t forget you love me” y “Enought”.

En el acto cinco 5 Seconds of Summer resurgió, en un mensaje rápido se dijeron felices de poder estar en México y formar una familia por 15 años con sus fanáticos alrededor del mundo para unirse como banda en “Amnesia”.

En esta gira la agrupación tiene una dinámica de canción secreta, en la que el público vota mediante un código QR por su favorita antes de iniciar el concierto.

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La sátira no paró y el resultado se dio a conocer como los premios en programa del estilo de “¿Vas o no vas?”, en un maletín una afortunada seguidora fue la encargada de revelar que “Star over” fue el tema elegido para el Palacio de los Deportes, una de las más pedidas en redes sociales.

El sexto y último acto cerró el círculo de manera perfecta, mostrando “El comienzo”, como los australianos superaron todo lo visto en el documental para regresar a los escenarios con un mensaje claro, cualquiera puede ser una estrella.

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