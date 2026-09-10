La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este jueves 10 de septiembre se tiene prevista una movilización de la comunidad del IPN a las 10 horas; partirán de la "Plaza Roja" de la Unidad Zacatenco rumbo al Centro de Educación Continua del IPN, en el Centro Histórico, para dar a conocer las diversas problemáticas y deficiencias que tiene la escuela.

La Coalición de Trabajadores de la CFE se manifestará a partir de las 8 horas en la Secretaría de Gobernación; a las 11 en el Edificio Sede del Palacio de Justicia Federal San Lázaro y a las 15 en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para la jornada de lucha para exigir democracia sindical, libertad de asociación y el fin de la discriminación y persecución laboral, así como por el derecho a un trabajo digno.

La Alianza Nacional de Jubilados se manifestará a las 9:30 horas en el Congreso de la Ciudad de México, para exigir respeto a los derechos adquiridos, la no retroactividad de las leyes y la garantía de certeza jurídica en materia de pensiones.

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La colectiva Las Tonantzin y el grupo No Más Presos Inocentes estarán a las 10 horas en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en apoyo a una víctima durante la audiencia de apertura de juicio por el delito de abuso sexual.

El grupo Plataforma 420 estará al mediodía, en el Monumento a la Madre, en avenida Cuauhtémoc y División del Norte y en Gran Canal y Circuito Interior; para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos.

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Familiares y amigos de las víctimas de la explosión de una pipa en La Concordia, Iztapalapa, llevarán a cabo una misa y un homenaje a las 15:30 horas en el marco del primer aniversario de la explosión registrada en la zona.

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La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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