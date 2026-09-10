En las rutinas de belleza la constancia es uno de los ‘ingredientes’ principales. Puedes tener el mejor producto entre tus manos, pero si no lo usas de forma correcta y con la frecuencia indicada por especialistas y fabricantes, no dará los resultados prometidos.

Sabemos que el shampoo y el acondicionador son aliados cotidianos en el cuidado del cabello, pero, ¿qué hay de la mascarilla capilar? Quizá quienes tienen una melena sana no la incluyen entre sus imprescindibles, pero aquellos que sufren con signos de daño sí deberían considerarla un poco más.

¿El acondicionador y la mascarilla son lo mismo? No. La mascarilla para el cabello es un tratamiento más intensivo, con formulaciones pensadas para nutrir e hidratar profundamente el pelo, además de repararlo. Mientras el acondicionador es de uso más frecuente, ésta no es de aplicación diaria o interdiaria.

Foto: Magnific

Elige bien tu mascarilla capilar

Lo primero a lo que debes poner atención es a las necesidades de tu pelo. Cuando el cabello está dañado puede sentirse áspero, verse opaco y tener tendencia al frizz, es muy probable que esté deshidratado. Otro síntoma importante son las puntas abiertas, como consecuencia de un cabello débil y quebradizo. En estos casos, las palabras clave de las mascarillas deben ser: nutrición, hidratación, reparación.

Ingredientes como proteínas, aceites y humectantes presentes en las mascarillas para el pelo ayudan a hidratar, fortalecer y reparar el daño. En la actualidad, se pueden conseguir especificaciones claras sobre el enfoque del producto en el envase, por ejemplo, hay cuantiosas líneas para el cabello teñido, el cual suele necesitar cuidados extra.

Cómo aplicar correctamente la mascarilla en el pelo

¿Se aplica en cabello seco o mojado? ¿Va antes o después del acondicionador? Preguntas como estas son frecuentes, pero aquí lo vamos a aclarar.

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Lava el cabello

La mayoría de las mascarillas se aplican con el pelo limpio y húmedo, así que lo primero que debes hacer es lavarlo como de costumbre: lava, enjuaga; si lo requieres, repite. Es importante que uses un shampoo adecuado para tu tipo de pelo y sus necesidades.

“El shampoo abre la cutícula del cabello, permitiendo que la mascarilla penetre de manera más efectiva y entregue sus nutrientes en lo profundo de la fibra capilar”, explican en información de Garnier.

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Sigue con la mascarilla

Después del shampoo y antes del acondicionador, aplica la mascarilla capilar de medios a puntas. Asegúrate de haber escurrido el agua de tu melena antes de la aplicación del producto.

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“Si sientes que la mascarilla te deja el cabello pesado, es posible que estés usando demasiada cantidad o que no la estés enjuagando correctamente. Intenta usar una cantidad menor de producto y asegúrate de enjuagar con abundante agua tibia”, aconsejan desde Kérastase.

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Deja actuar

Sí es importante considerar el tiempo indicado por el fabricante. Voces expertas coinciden en que no se debe exagerar el tiempo en que se deja este cosmético en el pelo, porque puede saturarlo. Por lo general, indican entre 5 y 15 minutos, después, se debe enjuagar bien con agua tibia o fría.

Puedes aplicar acondicionador posteriormente, este sellará la cutícula.

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Cada cuánto usar la mascarilla si tienes el cabello dañado

Este tipo de productos se puede incluir en la rutina de cuidado del cabello 1 vez a la semana. Quienes tienen una melena sana o el pelo fino, incluso pueden considerar utilizarla cada 2 semanas.

Cuando el cabello está muy dañado, expertos coinciden en que la mascarilla capilar se puede aplicar 2 o 3 veces por semana.

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Por último, recuerda que la mascarilla va a ayudar a reparar tu pelito, pero también debes crear una rutina de cuidado completa enfocada en tu objetivo, la cual, a veces, va más allá del uso de un producto de belleza específico:

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Usa productos para tu tipo de pelo.

Minimiza el uso de herramientas de calor y usa protector térmico.

Ve con expertos para la aplicación de tintes (sobre todo cuando lo sientes muy dañado).

Además, cuida tu alimentación y vigila si estás muy estresada últimamente. Ten en cuenta que tu pelo cambia con el paso de los años y sus necesidades también varían, atenderlas te ayudará a prevenir daños.

Leer también: Colores de tinte de cabello que necesitan pocos retoques

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