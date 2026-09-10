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Bani, una madre soltera, pierde a su hija en medio del tumulto incesante de la estación de tren de Joypurra, lugar de la India donde se desarrolla esta historia.
No se trató de un descuido, fue un secuestro en el que, por más que luchó, Bani perdió también la vista. Ahora, esta mujer está dispuesta a luchar por recuperar a su pequeña.
“Gandhari” es un filme de producción india de acción y suspenso que aborda el tema de las redes delictivas dedicadas al tráfico de menores, una cruda problemática que existe en la India y en muchas partes del mundo.
Ciega, pero con total voluntad, la madre se da a la tarea de investigar quién está detrás del secuestro de su hija, teniendo como armas principales su intuición y su tenacidad.
Bani se enfrenta a una peligrosa organización de traficantes de menores que opera en la ficticia ciudad de Joypurra, en la frontera de Bengala.
Para su interpretación, Taapsee Pannu, la actriz que da vida a Bani, tuvo que someterse a un riguroso entrenamiento de fuerza, flexibilidad y yoga aéreo para rodar sus propias escenas de acción a ciegas.
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El rodaje duró 50 días y se llevó a cabo en Mumbai y Maharashtra, en donde se pudieron encontrar las concurridas estaciones de trenes y las calles profundas y sombrías que acentúan la atmósfera de suspenso de la trama.
Donde ver: Netflix
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