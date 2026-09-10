San José. Las autoridades de Costa Rica informaron este jueves de la detención, en dos operativos distintos, de tres costarricenses, un peruano y un mexicano como sospechosos de integrar el Cártel de Sinaloa, así como de un panameño que aparentemente tiene vínculos con la organización criminal conocida como el Tren de Aragua.

La Policía de Control de Drogas (PCD) detalló que el miércoles detuvo a dos costarricenses y este jueves a otro costarricense, un mexicano y un peruano como sospechosos de estar vinculados al Cártel de Sinaloa mexicano, a quienes les decomisaron 3 kilos de cocaína, dinero en efectivo y armas.

"Esto es importante porque se le da nuevamente un golpe al narcotráfico, en este caso, lo que presumimos es que se trata de un grupo ligado al Cártel de Sinaloa de acuerdo a la información que estamos recibiendo por parte de la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés )", dijo el director de la PCD, Stephen Madden.

Por su parte, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), en coordinación con la Unidad Especial de Intervención (UEI) y la Fuerza Pública, capturó a un panameño como sospechoso de tener vínculos con la organización criminal venezolana Tren de Aragua.

El director de la DIS, Pablo Martínez, explicó que el panameño era buscado en su país desde hace 6 años y que al parecer tiene relación con las organizaciones criminales 'Los Pérez', 'Los Cañones', 'Los Cárcamos' y 'Los Galácticos', que operan en Costa Rica y Panamá y que a su vez están vinculadas con el Tren de Aragua.

Martínez informó que el panameño fue entregado a las autoridades de su país.

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Las autoridades costarricenses no revelaron las identidades de las personas detenidas en estos operativos.

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