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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo que prevé reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a finales de septiembre en Nueva York, tras la reciente visita a Kiev y Moscú de los emisarios estadounidenses para encontrar una salida a la guerra.
"A finales de septiembre tendremos la oportunidad de reunirnos, creo, con el equipo estadounidense en Nueva York", dijo Zelensky a la prensa durante una visita a Canadá, donde mencionó una "reunión en Nueva York con el presidente Trump".
mcc
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