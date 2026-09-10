El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo que prevé reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a finales de septiembre en Nueva York, tras la reciente visita a Kiev y Moscú de los emisarios estadounidenses para encontrar una salida a la guerra.

"A finales de septiembre tendremos la oportunidad de reunirnos, creo, con el equipo estadounidense en Nueva York", dijo Zelensky a la prensa durante una visita a Canadá, donde mencionó una "reunión en Nueva York con el presidente Trump".

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