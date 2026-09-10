El secretario de educación pública, Mario Delgado, aseguró que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) “empieza a dar sus resultados”, al destacar que los estudiantes mexicanos se encuentran por encima del promedio de los países participantes en PISA en curiosidad por aprender cosas nuevas y perseverancia por conocer.

Mediante un video difundido en X, comentó que ese resultado ha llamado la atención de quienes están encargados de aplicar la evaluación PISA en el mundo.

“Uno de los resultados que más ha llamado la atención a los responsables de aplicar la prueba PISA en el mundo es que los estudiantes mexicanos están por encima del promedio de los países participantes en cuanto a la curiosidad por aprender cosas nuevas y a la perseverancia en conocer”, señaló.

Sostuvo que mantener la curiosidad por saber, investigar y cuestionar se ha convertido en un elemento fundamental para desarrollar el pensamiento crítico, en un contexto marcado debido al empleo de pantallas y de herramientas de inteligencia artificial (IA).

“En estos tiempos en donde la adicción a las pantallas nos está robando la atención de nuestros jóvenes y el uso generalizado de la inteligencia artificial ahorra el esfuerzo en la búsqueda de respuestas, mantener la curiosidad por saber o investigar, por cuestionar, se vuelven elementos fundamentales para desarrollar el pensamiento crítico”, expresó.

"Conocer la respuesta correcta dejará de ser ventaja"

El funcionario federal indicó que la tecnología permite actualmente un acceso prácticamente ilimitado a la información, por lo que conocer únicamente las respuestas correctas dejará de representar una ventaja.

[Publicidad]

Agregó que el futuro favorecerá a quienes sepan formular las preguntas necesarias, diferenciar datos importantes entre el “ruido”, dividir problemas complejos en partes manejables y usar la tecnología para ampliar, en lugar de reemplazar, el pensamiento propio.

Afirmó que la Nueva Escuela Mexicana modificó el modelo pedagógico que tradicionalmente estaba basado en la memorización y en el maestro dictando frente al grupo.

“La Nueva Escuela Mexicana ha cambiado radicalmente el modelo pedagógico en donde tradicionalmente la memorización y el maestro dictando frente a su grupo eran la regla. Ahora el proceso de aprendizaje se transforma en experiencia comunitaria a través de la enseñanza por proyectos”, sostuvo.

[Publicidad]

Explicó que esta estrategia se ha convertido en “el corazón de la Nueva Escuela Mexicana”, al vincular los saberes que niñas y niños llevan a las aulas con los conocimientos de maestras y maestros.

De acuerdo co Delgado, el desarrollo de proyectos motiva a los estudiantes, despierta su curiosidad y su interés por aprender y comprender su realidad.

“Gracias al compromiso de las maestras y los maestros, a pesar del poco tiempo que lleva la Nueva Escuela Mexicana en las aulas, este nuevo enfoque pedagógico empieza a dar sus resultados”, expresó.

[Publicidad]

Percepción de alumnos acerca de docentes

Además destacó los resultados relacionados con la percepción que tienen los estudiantes sobre sus docentes y aseguró que las maestras y los maestros mexicanos se colocaron por encima del promedio de la OCDE en este indicador.

Señaló que los alumnos reportaron sentirse acompañados y recibir un interés genuino de sus profesores en sus aprendizajes, además de que éstos continúan enseñándoles hasta que comprenden los contenidos y les brindan apoyo cuando lo necesitan.

Y atribuyó esta percepción, entre otros factores, a la política laboral aplicada desde 2018. Afirmó que, a diferencia de gobiernos anteriores que “atacaban y estigmatizaban al magisterio”, actualmente se reconoce a los docentes como “agentes de la transformación social” y profesionales de la educación con autonomía, salario y derechos laborales.

[Publicidad]

Precisó que desde 2018 el salario promedio de las maestras y los maestros ha aumentado más de 70% y que más de un millón 200 mil docentes han sido basificados, lo cual, sostuvo, les ha permitido recuperar tranquilidad y certeza laboral.

“Esto, sin duda, es una gran motivación que se plasma en las aulas, en las escuelas y en los proyectos que guían los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Nueva Escuela Mexicana, aplicando los conocimientos a realidades y comunidades concretas”, sostuvo.

Destacó que de acuerdo con PISA 2025, 82% de los estudiantes mexicanos manifestó una percepción positiva sobre el acompañamiento de sus docentes, frente a 77% en promedio de los países de la OCDE.

[Publicidad]

“En la Nueva Escuela Mexicana, el derecho a la educación se garantiza desde una mirada integral que reivindica al magisterio. Felicidades, maestras y maestros”, concluyó.

Te puede interesar

Prueba PISA: ¿Qué es y cómo se aplica?; México queda en penúltimo lugar en lectura y ciencias tras evaluación

[Publicidad]

SEP adjudica baja comprensión lectora en PISA a uso de pantallas; llama a recuperar juegos tradicionales

"Deberíamos exigir que cada niño reciba la educación que merece"; especialistas abordan PISA en Con los de Casa

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc