[Publicidad]
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró este jueves la primera convención republicana de mitad de mandato con un llamado insistente a sus seguidores a votar en las elecciones del próximo 3 de noviembre, hasta el punto de pedirles que imaginen que él mismo figura en la papeleta.
"Tienen que pretender que estoy en la papeleta", dijo Trump, quien repitió esta noche gran parte del discurso que ya había dado el miércoles. Sin embargo, el mismo admitió, entre bromas, estar cansado de la política y que prefería escuchar música esta noche.
"Me estoy cansando un poco de la política", bromeó, para después dedicar buena parte de su intervención a repetir sus principales argumentos de campaña: la frontera, los recortes de impuestos, la seguridad, los precios de los medicamentos y el rechazo a los demócratas.
Trump pidió a los asistentes que levantaran la mano derecha y juraran que saldrían a votar en noviembre, acompañados por familiares y amigos.
El presidente les indicó que podían votar antes del 3 de noviembre y, entre bromas, les advirtió que si no acudían a las urnas "se van al infierno".
La convención de Dallas, celebrada el 9 y 10 de septiembre, es la primera de su tipo en la historia del Partido Republicano y fue concebida para movilizar a sus votantes y candidatos de cara a las elecciones de mitad de mandato.
[Publicidad]
El encuentro estuvo dominado por Trump, pese a que no puede volver a presentarse a la Presidencia, y por su mensaje de que los comicios deben entenderse como un voto sobre su segundo mandato.
Las elecciones federales están programadas para el 3 de noviembre, cuando se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y una parte del Senado.
Te puede interesar
[Publicidad]
Detienen en Costa Rica a presuntos miembros del Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua; les decomisaron cocaína, dinero y armas
Anthropic revela que Irán utilizó Claude para planear ataques contra objetivos de EU; usuarios sortearon restricciones de acceso
EU ofreció petróleo a Cuba a cambio de la salida de Díaz-Canel, reporta Miami Herald; plan incluía privatizar Cupet
[Publicidad]
dmt
[Publicidad]
Más información
Mundo
Joe diGenova, aliado de Trump, renuncia a investigación sobre supuesto complot contra el presidente; pesquisa queda en vilo
Mundo
"Tienen que pretender que estoy en la boleta"; Trump hace insistente llamado al voto en convención republicana
Nación
Mario Delgado afirma que Nueva Escuela Mexicana ya da frutos en PISA; "estudiantes están arriba por su curiosidad"
Nación
Tras resultados de PISA, Alianza de Maestros exigen plan de emergencia educativo; "no bastan los discursos"
Showbiz
Javier Alatorre es el papá del hijo de Fernanda Familiar? Esto respondió tras años de rumores
Showbiz
Gala Montes explota contra Joanna Vega-Biestro: "Ponte a trabajar en vez de estar hablando de mí"
Negocios
Banxico cambia las reglas para transferencias: ahora podrás usar tu celular y esto cambiará en las apps
Deportes
Edson Álvarez niega acusaciones de estar involucrado en un secuestro