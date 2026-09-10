McAllen, Texas. - Camuflajeadas en bolas plásticas y aparentando ser repollos, agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en McAllen, Texas decomisaron más de 2 mil libras de metanfetaminas.

El aseguramiento de poco más de 907 kilos de la droga era transportado en cajas y fue detectado durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales.

El aseguramiento de poco más de 907 kilos de la droga era transportado en cajas. (10/09/26) Foto: Especial.

La agencia dio a conocer el hallazgo por medio de un video publicado en sus redes sociales en el que se observa a un agente revisando las verduras, aunque no determinaron el lugar exacto del decomiso.

En las imágenes se observa que, al retirar algunas capas de hojas de repollo, se encontraban paquetes cubiertos con plástico en color verde para tratar de engañar a las autoridades.

La DEA de McAllen dio a conocer que el decomiso forma parte de una investigación de Homeland Security Task Force. (10/09/26) Foto: Especial.

La DEA de McAllen dio a conocer que el decomiso forma parte de una investigación de Homeland Security Task Force, grupo que está integrado por varias agencias para investigar actividades relacionadas con seguridad nacional y tráfico de drogas.

Participaron además el grupo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) y el Departamento de Seguridad Pública de Texas (TXDPS).

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Las autoridades no han informado si se detuvo a alguna persona por estos hechos, pero se mantienen abiertas las investigaciones.

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dmrr/cr