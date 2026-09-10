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Culiacán, Sin. A 10 de Sep.- Pese a que la Policía Municipal reforzó la seguridad en diversos sectores de la ciudad de Mazatlán, la violencia volvió a presentarse en distintas colonias, en las que se reportaron tres personas lesionadas, una de ellas a causa de una supuesta detonación de un artefacto explosivo artesanal.
Un reporte sobre una detonación en una vivienda de Higueras del Conchi, activó las alertas de los cuerpos de seguridad y de las fuerzas federales, en donde los cuerpos de auxilio brindaron atención a una persona del sexo masculino, el cual fue trasladado a un hospital.
Los datos que se conocen, es que personas desconocidas lanzaron un artefacto explosivo artesanal dentro de una vivienda, sin que se conozca si en el inmueble se encontraban mas personas; solo se divulgó que un hombre fue encontrado lesionado.
En otro de los hechos de violencia que ocurrido en el fraccionamiento Colinas del Real, personas armadas atacaron a dos personas que se encontraban fuera de una residencia, los cuales fueron auxiliados por los cuerpos de emergencia que los llevaron a un hospital, sin que se dieran a conocer sus nombres.
Los hechos tuvieron lugar sobre la calle Tercera Colina de dicho fraccionamiento, pese a que desde el miercoles pasado la Secretaría de Seguridad Pública anunció el reforzamiento de la vigilancia en los sectores más conflictivos.
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