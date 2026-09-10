La tarde de hoy se realizó el sepelio de Amy Navarrete Arriola, excandidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal de Matías Romero Avendaño, asesinada el pasado martes 8 de septiembre de 2026 en la comunidad de Paso Guayabo; en el ataque armado también fueron asesinados dos hombres, uno de ellos, identificado como su fotógrafo personal.

Su cuerpo fue velado en una funeraria en la ciudad de Oaxaca, donde también se realizó una misa de cuerpo presente.

Posteriormente, Amy Navarrete - quien aspiraba a postularse nuevamente por la presidencia municipal de Matías Romero Avendaño, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec - fue llevada al panteón general de la capital del estado para realizar su entierro. La ex candidata del PVEM estuvo acompañada de familiares y amigos.

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Hasta ahora, no se han reportado avances en la investigación que determinen primero el móvil o móviles de su asesinato, el cual ocurrió en plena celebración de las festividades de la Virgen de la Natividad en la agencia municipal de Paso Guayabo; y segundo, quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de este triple homicidio.

Según la Fiscalía General de Oaxaca, un hombre irrumpió en la festividad que se realizaba en un espacio público y disparó contra Amy Navarrete y dos hombres más, cuyos cuerpos quedaron tendidos entre las decenas de testigos que había en la fiesta.

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Sepultan a Amy Navarrete, excandidata del PVEM en Matías Romero, Oaxaca; no reportan avances en la investigación. (10/09/26) Foto: Juan Carlos Zavala.

En la víspera, la excandidata recibió un homenaje de cuerpo presente en el parque municipal de Matías Romero Avendaño.

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El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), en un comunicado, aseguró que Amy Navarrete era aspirante a la candidatura de su partido por este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec.

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También señaló que este feminicidio ocurrió en el inicio del proceso electoral 2026-2027, por lo que aseguró que no se trata de un hecho aislado.

“Es el reflejo inequívoco de un Oaxaca fallido, sumido en el caos y de rodillas ante el crimen organizado debido a la indolencia, la inoperancia y la complicidad de las autoridades que deberían garantizarnos la vida.

🔴 Realizaron en Oaxaca el sepelio de Amy Navarrete Arriola, excandidata del Partido Verde a la alcaldía de Matías Romero. Fue asesinada el 8 de septiembre de 2026 en la comunidad de Paso Guayabo.#VIDEO: Juan Carlos Zavala | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/C76VWfPtOv — El Universal (@El_Universal_Mx) September 10, 2026

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“El asesinato político de Amy Navarrete es un golpe directo al corazón de nuestra democracia y una muerte trágica de que en Oaxaca las mujeres libres no pueden hacer política sin pagar con su vida. La política nacional y estatal de abrazos y discursos triunfalistas del gobierno estatal hoy se tiñe, una vez más, con la sangre de ciudadanos inocentes y líderes de oposición”, sostuvo.

El PAN exigió una investigación de carácter urgente y prioritaria, con perspectiva de género y de violencia política. Y recalcó que no permitirán que este caso “sea sepultado en el archivo de la impunidad” o que se intente desviar el móvil político del atentado.

“Queremos tras las rejas a los autores materiales y, sobre todo, a los intelectuales. El PAN Oaxaca no guardará silencio ante el avance de la delincuencia”, sentenció.

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dmrr/cr