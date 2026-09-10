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Cuernavaca, Mor. - El exceso de trámites y reportes burocráticos impuestos a los profesores impacta directamente en el bajo rendimiento de los alumnos en la prueba PISA, denunció la dirigencia de la Sección 19 del SNTE en Morelos.
El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la entidad, Joel Sánchez Vélez, confirmó que el rezago en matemáticas y comprensión lectora se mantiene sin avance tras los efectos de la pandemia de COVID-19.
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El líder sindical argumentó que los docentes pierden horas efectivas de clase llenando papelería administrativa, lo que reduce la atención directa y pedagógica que requieren las y los estudiantes dentro del aula.
Ante el déficit académico expuesto por la evaluación internacional, la representación magisterial integró formalmente la demanda de descarga administrativa en su pliego petitorio entregado a las autoridades educativas.
Sánchez Vélez urgió a la Secretaría de Educación y a los padres de familia a asumir corresponsabilidad para reforzar el aprendizaje desde el hogar y reestructurar las jornadas escolares en los planteles del estado.
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