El nombre de Isaac del Toro ha dejado de ser exclusivo del ciclismo para convertirse en una referencia del deporte mexicano a nivel internacional. Gracias a una temporada llena de resultados sobresalientes y actuaciones que lo han colocado entre las grandes promesas del pelotón mundial, el bajacaliforniano ha logrado captar la atención de aficionados y figuras de distintas disciplinas.

Su capacidad para competir al más alto nivel, sobreponerse a los momentos de presión y mantenerse como protagonista en las carreras más exigentes del calendario le ha valido el reconocimiento de expertos, rivales y leyendas del deporte. A sus 22 años, Del Toro se ha consolidado como uno de los atletas mexicanos con mayor proyección en el escenario internacional.

Lee también Guillermo Martínez ya está en Monterrey; así justificó su fichaje con Tigres

El impacto de sus logros ha trascendido las fronteras del ciclismo. Uno de los que no ocultó su admiración fue Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain y reconocido apasionado de este deporte, quien fue cuestionado sobre el mexicano y no dudó en dedicarle palabras de elogio, destacando la calidad y el futuro que le espera dentro del ciclismo mundial.

"Me encanta, me encantan todos los buenos ciclistas, tengo mucha mucha admiración por todos ellos, yo que he hecho bastante bicicleta, sé lo duro, entre comillas, que es entrenar cada día en la bicicleta. Estoy seguro que algún día coincidiré con él. Ciclista superlativo, que está al lado del mejor ciclista, junto con Eddie Merckx, de todos los tiempos como Pogacar. Seguro está aprendido muchísimo, es muy ambicioso, es un ciclista valiente y de esos que va para adelante y es un poco como a mí me gusta ver el futbol, así que le deseo muchos éxitos", mencionó en entrevista con FOX.

Lee también Marco Fabián respalda a Rafael Márquez: "Es el lugar donde debe estar"

[Publicidad]

El próximo gran desafío para Isaac del Toro será el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Canadá, donde representará a México frente a algunos de los mejores pedalistas del planeta. El joven mexicano llegará a la competencia impulsado por una temporada llena de éxitos y con el objetivo de seguir consolidándose como una de las figuras emergentes del ciclismo internacional.