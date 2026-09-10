La Selección Mexicana comienza hoy una nueva etapa, con la mira puesta en el Mundial 2030 y una de las figuras más emblemáticas de su historia al frente del proyecto. Tras dejar huella como futbolista y completar un proceso de aprendizaje en los banquillos, Rafael Márquez asume la responsabilidad de liderar al Tricolor en una renovación que promete dar protagonismo a una nueva generación.

Entre quienes respaldan su nombramiento se encuentra Marco Fabián, compañero de Márquez en el Mundial Brasil 2014, quien considera que el exdefensa cuenta con las credenciales necesarias para guiar a México hacia una nueva era y construir un equipo competitivo rumbo a 2030.

“Lo veo de la mejor manera. Rafael, más allá de ser un buen amigo, ha demostrado la clase de profesional que es. Es un lugar en el que debe estar y llega en un gran momento, porque conoce al jugador mexicano. Además, va a contar con un cuerpo técnico en el que estará Andrés Guardado, alguien que conoce de maravilla el día a día de este entorno. Tener como entrenador a un ícono que también lo fue como jugador, te impulsa a dar más, a mejorar y a defender su proyecto al máximo. Le deseo lo mejor”, mencionó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Fabián destacó la importancia de que la Selección Mexicana cuente en el banquillo con dos referentes históricos, como Márquez y Guardado, ya que ambos son auténticos líderes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.