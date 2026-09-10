Durante casi dos décadas, Jorge Ortiz de Pinedo ha tenido dos familias. Una lleva su apellido y la otra vive apretada en un departamento donde el dinero nunca alcanza, siempre cabe un pariente más y él se llama Plácido López.

Las dos, además, terminaron mezclándose. En Una familia de diez, que este domingo inicia por Las Estrellas la transmisión de su temporada final, Ortiz de Pinedo trabaja con su hijo Pedro, productor de la serie, con Oscar, escritor, y con Andrea Torre, su nuera en la vida real e integrante del elenco.

Otros de sus hijos participan en las giras teatrales y su esposa, Gabriela Sánchez Hinojosa, también lo acompaña en la producción teatral.

“Para mí es una bendición poder compartir con mi familia en escena, estar en un foro de televisión con un hijo que escribe, otro que produce y con una nuera que actúa. Somos cuatro miembros de la familia”, cuenta Ortiz de Pinedo, quien recuerda que otros de sus hijos también terminaron involucrados en el proyecto.

“Jesús hace las giras de Una familia de diez, Santiago es stage manager cuando vamos de gira y hasta Mariana, que es psicóloga, nos ayuda con las loqueras que hacemos”.

En esa doble familia hay hasta una pequeña competencia de antigüedad. Gabriela es pareja de Ortiz de Pinedo desde 2005, pero Zully Keith comenzó a interpretar a su esposa cuatro años antes, cuando en 2001 compartieron escenario en Quiero, pero no puedo, una de las versiones teatrales que antecedieron a la serie.

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“Yo le digo a Jorge: ‘Creo que soy la esposa que más te ha durado’. Y sin pelear. Es que cada quien por su lado viaja, hace sus cosas y luego nos vemos de nuevo”, bromea Keith.

Y como en toda familia, tantos años juntos también fueron dejando lugares vacíos y sufriendo pérdidas.

Ortiz de Pinedo recuerda especialmente a Pompín Iglesias, quien interpretó al abuelo en la etapa teatral de la historia, y a Eduardo Manzano, que años después convirtió a don Arnoldo en uno de los personajes más reconocibles de la serie.

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“La pérdida de don Pompín, que fue el primer abuelo de la familia de diez, fue muy dolorosa, y la pérdida de don Eduardo Manzano también fue pesada y dolorosa”, dice Jorge.

Aquí todos caben

Una familia de diez cuenta las desventuras de Plácido López, un hombre que intenta sostener una casa donde casi siempre hay más personas que espacio y más gastos que dinero.

Vive con Renata, su esposa, una mujer capaz de encontrar algo bueno incluso en aquello que a él lo lleva a la desesperación.

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A su alrededor se fueron instalando hijos, parejas, nietos y otros parientes que encontraron alguna forma de caber en el departamento y, de paso, complicarle la existencia.

“Plácido es un personaje muy curioso porque es un hombre al que le va mal, es un mala suerte, pero dentro de lo que le va mal adora a su familia y, a pesar de lo ‘gandallas’ que son, de lo abusivos que son, no puede olvidar que en realidad son su familia”, explica Ortiz de Pinedo.

La familia creció tanto que hace tiempo dejó de ser de diez.

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“Llegó un momento en que la familia ya era de 16. Más los niños nuevos que nacieron, ya era un familión”.

La serie se estrenó en 2007 con una primera temporada de 24 capítulos y después pasó 12 años sin grabar nuevos episodios. Los López siguieron apareciendo en repeticiones y, cuando regresaron en 2019, sus primeras nueve emisiones promediaron 3.1 millones de espectadores.

El productor cree que los años fuera del aire no los borraron, pues muchos los conocieron ahí.

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“Era como las caricaturas, que los niños ven una vez, la vuelven a ver, se vuelven a reír y la vuelven a ver”.

Cuando Televisa recuperó su barra de comedia, sin embargo, el programa no fue llamado. Jorge y su hijo Oscar llevaron entonces a los personajes al teatro, donde hicieron alrededor de 500 representaciones.

Para Ortiz de Pinedo hay una razón más sencilla detrás de esa permanencia. Los López pueden pelearse, abusar de la paciencia de Plácido y convertir una casa pequeña en un caos, pero cuando alguno tiene un problema vuelven a ser una familia.

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“Me gusta mucho el teatro y la televisión familiar, la que une a la familia. Y aquí lo que sucede es que, a pesar de los pleitos en casa, siempre, a la hora de la hora, todos se ayudan”.

Es hora de irse

La familia comenzó a formarse mucho antes. Hace unos 50 años Ortiz de Pinedo conoció El casado casa quiere, de Alfonso Paso; años después la interpretó y adquirió los derechos.

“Primero hice el personaje que hace Margaleff ahora. Luego pasé a ser el papá y casi casi hago al abuelo”, bromea el productor.

La temporada final llevará a los López a un cambio que durante años parecía improbable en esa casa. Martina inicia una relación con Íñigo y la posibilidad de casarse plantea que uno de sus integrantes pueda irse.

Así, después de tantas llegadas, la familia tendrá que aprender a despedirse, al igual que Ortiz de Pinedo.

“Quedará, espero yo, la esperanza de que podamos tener un recuerdo. Hay programas que regresan 10, 15 o 20 años después. Nosotros también podemos regresar algún día. Pero el recuerdo es fantástico”.

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