La Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados acordó celebrar una reunión ordinaria, el próximo lunes 14 de septiembre, para aprobar los acuerdos que establecerán la ruta de trabajo para el análisis de las iniciativas que integran el Paquete Económico 2027 en materia de ingresos.

Los integrantes de la Comisión votarán dos acuerdos la próxima semana: uno para realizar reuniones de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y representantes de los sectores social y privado, para analizar la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el próximo año, la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos; y la iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Y el segundo para celebrar reuniones de trabajo con funcionarios públicos y representantes del sector privado sobre la reforma a la Ley Aduanera, y la iniciativa que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

Asimismo, prevén declarase en reunión permanente para discutir y, en su caso, aprobar los dictámenes de la reforma a la Ley Aduanera; la expedición de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos; la reforma a la Ley Federal de Derechos; la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta; y la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2027.

“La Comisión de Hacienda y Crédito Público conducirá estos trabajos mediante un proceso institucional, plural, abierto, transparente y técnicamente sustentado, en el que serán escuchadas las distintas fuerzas políticas, las autoridades competentes y los sectores involucrados”, señaló el diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda.

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bmc