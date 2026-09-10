El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que participará en el cambio y mantenimiento del aparato de cambio de vía 13-23, que se localiza en la interestación Periférico Oriente-Calle 11 de la Línea 12.

En una tarjeta informativa, el Sindicato detalló que los trabajadores del Metro participarán en la sustitución de los componentes mecánicos, como son: semi cambios de vía, piezas de cruzamiento, rieles intermedios, cambio de durmientes de madera por durmientes de concreto.

“Nuestros compañeros trabajadores del STC se encargarán de realizar los trabajos en tiempo récord, lo que en otros países se tardaría, por lo menos, 15 días; además de que los obreros del Metro tienen más de 57 años de experiencia en técnica Metro y son considerados de los mejores en México y el mundo, lo que garantiza la excelencia en su trabajo”, resaltó.

El cierre parcial se llevará a cabo del sábado 12 al miércoles 16 de septiembre de 2026. | Foto: Especial.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo también recalcó que sus trabajadores sustituirán completamente el balasto a lo largo de la zona a intervenir y la rectificación topográfica de trazo y perfil de las instalaciones de vías de la Línea 12 del Metro.

De acuerdo con el Metro, los trabajos del cambio y mantenimiento del aparato de cambio de vía 13-23 los realizarán integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC y elementos de la empresa COMSA, que está especializada en el desarrollo de infraestructuras, ingeniería industrial y servicios.

Ayer el Metro dio a conocer que, del 12 al 16 de septiembre, la Línea 12 no operará en su totalidad debido a trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo. El servicio solo funcionará de Mixcoac a San Andrés Tomatlán, en ambos sentidos.

[Publicidad]

También te puede interesar:

Con flores y veladoras, recuerdan a las víctimas de la explosión en el Puente de La Concordia; "no la olvidamos", dicen los familiares de Laura

VIDEO Realizan misa en honor de la señora Alicia, a un año de la tragedia en el Puente de la Concordia; salvó del fuego a su nieta Jazlyn Azulet

[Publicidad]

Explosión en Puente de La Concordia: Brugada afirma que ya se reparó el daño a las víctimas; caso de Jazlyn Azuleth es el único que falta, dice

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr