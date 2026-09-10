El Sistema de Transporte Colectivo (STC) en conjunto con la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizaron una jornada de actividades para promover la psicoeducación y sensibilización sobre la salud mental, así como su atención oportuna.

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre, estudiantes de posgrado del Programa de Atención a Personas con Depresión y Riesgo Suicida (PADyRS), de la carrera de Psicología de la UNAM, interactuaron conjuntamente con los asistentes que se acercaron para solicitar información y orientación sobre el tema.

La actividad se realizó en dos puntos: la estación Copilco, de la Línea 3 del Metro, y la explanada de la Facultad de Psicología de la UNAM. En ambos espacios se ofreció orientación y consejerías psicológicas a las y los usuarios, a los estudiantes y al público en general que solicitó el acercamiento.

En Copilco fue desplegada una brigada de Salud Mental y se instaló un módulo itinerante de consejería psicológica. Además, fue desarrollada la actividad “Muro de la Esperanza”, en donde las personas escribieron mensajes de aliento dirigidos a quienes atraviesan por momentos de vulnerabilidad.

Metro y UNAM realzan jornada para promover la salud mental en metro Copilco este 10 de septiembre del 2026. Foto: especial

En la explanada de Psicología de la UNAM tuvo lugar la Primera Feria Universitaria “Ruta para la prevención del suicidio y promoción de vidas con sentido”, organizada por los estudiantes de maestría y doctorado del PADyRS. El programa Salvemos Vidas del STC también instaló un módulo en ese punto.

Ambas actividades contaron con la asistencia de la doctora en Psicología Paulina Arenas Landgrave, tutora de maestría y doctorado en el posgrado de Enfermería y Psicología de la UNAM; además, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y de la Comisión Especial Permanente de Prevención y Promoción de Bienestar Psicosocial, del Comité Técnico para la Atención de la Salud Mental de la comunidad de la UNAM.

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Metro y UNAM realzan jornada para promover la salud mental en metro Copilco este 10 de septiembre del 2026. Foto: especial

También se contó con la participación de la maestra en Psicología Alhin Padilla Quiroga, titular de Salvemos Vidas del Sistema de Transporte Colectivo, programa institucional que tiene 10 años de funcionar en la Red del Metro.

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JACL/mahc