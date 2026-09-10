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Pachuca. - La Comisión Nacional del Agua (Conagua) aseguró que se encuentra blindado el rescate de la presa Endhó, en el municipio de Tepetitlán, Hidalgo, luego de que se incorporara al Presupuesto de Egresos para 2027 una inversión de 33 millones 966 mil pesos.
La gerente de Planificación Hídrica de la Conagua, Mayela Godínez Alarcón, afirmó que el Plan Maestro para la recuperación de la presa continuará el próximo año, ya que se incorporó al presupuesto la partida necesaria para realizar acciones de trituración, remoción, acarreo y aprovechamiento del lirio acuático, así como fumigación en las localidades aledañas, cauces de alimentación y el canal de salida.
La funcionaria afirmó que la recuperación de este embalse forma parte de las acciones que buscan el saneamiento ambiental de esta zona de Hidalgo, considerada una de las más contaminadas.
Entre las principales exigencias de la población se encuentra el combate al mosco Culex, cuya proliferación se ha convertido en una problemática para esta región, ya que afecta no sólo a los animales, sino también a las personas, además de que habitantes han denunciado afectaciones a la salud.
El presupuesto permitirá que durante 2027 se realicen más intervenciones dirigidas al control del lirio acuático y del mosco Culex, estrategia que, de acuerdo con Mayela Godínez, requiere de acciones sostenidas para atender la problemática.
La presa forma parte de los mil 015 programas y proyectos de inversión considerados por la Cámara de Diputados para su aprobación dentro del presupuesto del próximo año.
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Las comunidades ribereñas de la presa han denunciado durante años abandono y falta de atención a los problemas ambientales de la zona. También se han presentado señalamientos respecto al manejo de los recursos destinados a la fumigación del embalse.
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dmrr/cr
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