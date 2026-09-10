LA PAZ, BCS. — Autoridades federales reportaron el aseguramiento de más de 256 litros de metanfetamina líquida en dos operativos distintos realizados en Baja California Sur.

La Fiscalía General de la República (FGR), en su oficina en La Paz, informó esta mañana que uno de los operativos se realizó en el municipio de Comondú, sobre la carretera transpeninsular. Se trató de una inspección a autobús de pasajeros y paquetería.

Elementos de la Policía Federal Ministerial localizaron 12 recipientes distribuidos en tres cajas de cartón, cuyo contenido fue sometido a análisis. El dictamen de química forense determinó que se trataba de 48 litros 468 mililitros de clorhidrato de metanfetamina líquida.

(10/09/26) Foto: Especial.

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La FGR abrió una investigación por el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de narcóticos, en contra de quien resulte responsable y señaló que continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

(10/09/26) Foto: Especial.

Otros 208 litros en La Paz

En un operativo distinto, autoridades federales informaron del aseguramiento de 208 litros de metanfetamina líquida que eran transportados en una camioneta en la colonia El Centenario, en La Paz.

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(10/09/26) Foto: Especial.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el pasado lunes, elementos federales inspeccionaron el vehículo y localizaron 13 cajas de fertilizante orgánico que contenían 52 bidones con la droga.

En este caso, el conductor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal junto con el vehículo y la sustancia asegurada, para determinar su situación jurídica.

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Ambos aseguramientos suman 256 litros 468 mililitros de metanfetamina líquida, en operativos independientes realizados en dos municipios de Baja California Sur.

dmrr/cr