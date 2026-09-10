El proceso de selección de reparto para la nueva película de los X-Men, cuyo estreno en salas de cine se encuentra programado para el 5 de mayo de 2028, ha dado a conocer una incorporación clave dentro de su equipo principal.

Durante la jornada de este jueves, reportes del sector cinematográfico revelaron que el actor estadounidense Asa Germann interpretará al personaje de Warren Worthington III, conocido popularmente en los cómics como Ángel.

De acuerdo con información del sitio especializado The Hollywood Reporter, Germann audicionó inicialmente para el papel de Scott Summers (Cíclope), personaje que finalmente quedó en manos de Kit Connor, pero la dirección del proyecto optó por reasignarlo al rol del multimillonario alado.

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¿Quién es Asa Germann y cuál es su trayectoria?

Asa Germann es un actor estadounidense que ha ganado visibilidad en la industria del entretenimiento gracias a su participación en producciones de alcance global.

Destaca su papel de Sam Riordan en la serie Gen V, producción derivada del universo de The Boys, así como su trabajo en la cinta de terror Scream 7. Su llegada a Marvel Studios marca uno de los pasos más relevantes de su carrera al integrarse a una franquicia de gran formato.

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El personaje de Warren Worthington III representa a uno de los miembros fundadores de los X-Men. De acuerdo con el sitio especializado oficial de Marvel, el personaje debutó en la historieta X-Men #1 en septiembre de 1963, creado por Stan Lee y Jack Kirby.

Se caracteriza por ser un heredero de gran fortuna que posee alas plumas en la espalda que le otorgan la capacidad de volar, adaptaciones anatómicas aéreas y una estructura ósea hueca. En la mitología de la editorial, el personaje enfrenta dilemas sobre la identidad mutante y la aceptación pública, además de protagonizar etapas complejas como su posterior transformación en Arcángel.

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Calendario de lanzamientos y novedades para la franquicia mutante

La planificación de Marvel Studios establece un cronograma estructurado para los próximos años de cara al desarrollo del universo de los mutantes:

Estrenos cinematográficos (2027-2028): Durante el año 2027, la compañía tiene programado únicamente el lanzamiento en salas de Avengers: Secret Wars . La producción en solitario de los X-Men ocupará una de las fechas estelares del calendario en mayo de 2028.

Durante el año 2027, la compañía tiene programado únicamente el lanzamiento en salas de . La producción en solitario de los X-Men ocupará una de las fechas estelares del calendario en Proyectos de animación (2027): La tercera temporada de la serie animada X-Men '97 está contemplada para llegar a la plataforma Disney+ a lo largo del año 2027.

La tercera temporada de la serie animada está contemplada para llegar a la plataforma Disney+ a lo largo del año 2027. Desarrollo del reparto (2026-2027): Los trabajos de producción, rodaje y confirmaciones oficiales del elenco principal continuarán tomando forma entre finales de 2026 y 2027.

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