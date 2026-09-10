Más allá de los resultados deportivos, la Copa del Mundo de 2026 dejó imágenes y emociones que permanecen grabadas en la memoria de millones de aficionados. México, una de las sedes principales del torneo, volvió a demostrar su capacidad para convertir cada partido en una auténtica celebración futbolística, respaldada por estadios repletos, una afición apasionada y una atmósfera difícil de igualar.

Entre todos los escenarios que recibieron la fiesta mundialista, el Estadio Azteca volvió a consolidar su estatus como uno de los recintos más emblemáticos del planeta. Testigo de noches históricas y protagonista de algunos de los capítulos más importantes de las Copas del Mundo, el inmueble de Santa Úrsula fue una vez más el epicentro de emociones que cautivaron a jugadores, entrenadores y aficionados de distintas nacionalidades.

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El impacto de aquella experiencia trascendió las fronteras de México. Un exfutbolista inglés, al recordar el duelo entre Inglaterra y la Selección Mexicana en los Octavos de Final de la justa, no escatimó elogios para el Coloso de Santa Úrsula. Fascinado por el ambiente y la energía que se vivió en las tribunas, aseguró que el Azteca es un lugar único en el mundo, un escenario tan imponente que bien podría haber sido "creado por los dioses del futbol".

"Sinceramente, sentí que había jugado en ambientes bastante hostiles a lo largo de mi carrera. Pero simplemente no parecía que estuviéramos en este planeta. Parecía algo sacado de una película, creado por los dioses del futbol. Fue una locura", mencionó Kieran Gibbs, exjugador del Arsenal.

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Gibbs, quien se retiró en 2022 con el Inter Miami, agregó su sorpresa por ver a los mexicanos vivir el balompié, además de todo el camino para llegar al inmueble, que ahora es la casa del América, Cruz Azul y Atlante en la Liga MX.

"Incluso la forma en que está construido el estadio, porque yo estaba sentado en las filas inferiores, y en esas filas en realidad bajas hacia el estadio, pasas por los túneles antes de volver a subir. Sólo esa experiencia de entrar, con los ecos resonando, la mampostería de ladrillo se podía sentir la historia en el estadio. Y luego, al salir hacia los asientos cada vez que marcábamos, o incluso cuando ellos marcaban, terminábamos empapados de cerveza porque los mexicanos lanzaban vasos llenos", finalizó en el podcasts SoccerwiseHQ.