El brandy es uno de los destilados más versátiles. Sus notas amaderadas y espirituosas lo convierten en el aliado ideal tanto para tragos clásicos y efervescentes como para versiones congeladas diseñadas para refrescar las tardes cálidas.

Aprovechando los dos nuevos lanzamientos de Torres 5 (Suave y Dark Selection), reunimos tres recetas sencillas que demuestran cómo la simplicidad en los ingredientes resalta la personalidad de cada uno.

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Las mezclas con agua mineral o refresco de cola son ideales para resaltar las notas tostadas y suavidad del brandy en preparaciones sencillas para el hogar. Fotos: Cortesía de Torres y generada con IA.

1. El clásico efervescente

Las notas profundas de roble y frutos secos del brandy hacen una mancuerna perfecta con la efervescencia dulce del refresco de cola, creando un trago equilibrado y de carácter firme.

Ingredientes:

Brandy Torres 5 Dark Selection

Refresco de cola

Hielo al gusto

Preparación:

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En un vaso alto colmado de hielo, sirve la porción de brandy, rellena suavemente con el refresco de cola para conservar las burbujas y mezcla despacio con una cuchara bailarina.

2. Ligero y herbal

Si buscas una opción con menor carga de dulzor, donde predomine la frescura y la ligereza del destilado, el brandy combinado con agua carbonatada es la alternativa ideal.

Ingredientes:

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Brandy Torres 5 Suave

Agua mineral fría

Hielo al gusto

Preparación:

Llena un vaso corto o alto con abundante hielo. Agrega el brandy y termina con agua mineral fresca. Puedes integrar un twist de piel de limón o naranja para liberar aceites esenciales y aromatizar la copa.

3. La versión frappé

Una vuelta de tuerca a la mezcla tradicional. Ideal para los días calurosos, este trago congelado transforma el perfil del brandy en una experiencia de textura raspada súper refrescante.

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Ingredientes:

Brandy Torres 5 Dark Selection

Refresco de cola

Hielo en abundancia

Preparación:

Coloca en la licuadora el hielo, la medida de brandy y el refresco de cola. Procesa a velocidad alta durante unos segundos hasta obtener una consistencia de granizado o frappé. Sirve inmediatamente en un vaso alto.

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Finalmente, para que tus tragos mantengan la temperatura perfecta sin diluirse tan rápido, utiliza cubos de hielo grandes y cristalinos, y asegúrate de mantener el agua mineral y el refresco previamente refrigerados antes de servir. Ahora si, a disfrutar estas recetas de cocteles fáciles con brandy.

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