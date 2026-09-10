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El brandy es uno de los destilados más versátiles. Sus notas amaderadas y espirituosas lo convierten en el aliado ideal tanto para tragos clásicos y efervescentes como para versiones congeladas diseñadas para refrescar las tardes cálidas.
Aprovechando los dos nuevos lanzamientos de Torres 5 (Suave y Dark Selection), reunimos tres recetas sencillas que demuestran cómo la simplicidad en los ingredientes resalta la personalidad de cada uno.
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1. El clásico efervescente
Las notas profundas de roble y frutos secos del brandy hacen una mancuerna perfecta con la efervescencia dulce del refresco de cola, creando un trago equilibrado y de carácter firme.
Ingredientes:
- Brandy Torres 5 Dark Selection
- Refresco de cola
- Hielo al gusto
Preparación:
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En un vaso alto colmado de hielo, sirve la porción de brandy, rellena suavemente con el refresco de cola para conservar las burbujas y mezcla despacio con una cuchara bailarina.
2. Ligero y herbal
Si buscas una opción con menor carga de dulzor, donde predomine la frescura y la ligereza del destilado, el brandy combinado con agua carbonatada es la alternativa ideal.
Ingredientes:
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- Brandy Torres 5 Suave
- Agua mineral fría
- Hielo al gusto
Preparación:
Llena un vaso corto o alto con abundante hielo. Agrega el brandy y termina con agua mineral fresca. Puedes integrar un twist de piel de limón o naranja para liberar aceites esenciales y aromatizar la copa.
3. La versión frappé
Una vuelta de tuerca a la mezcla tradicional. Ideal para los días calurosos, este trago congelado transforma el perfil del brandy en una experiencia de textura raspada súper refrescante.
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Ingredientes:
- Brandy Torres 5 Dark Selection
- Refresco de cola
- Hielo en abundancia
Preparación:
Coloca en la licuadora el hielo, la medida de brandy y el refresco de cola. Procesa a velocidad alta durante unos segundos hasta obtener una consistencia de granizado o frappé. Sirve inmediatamente en un vaso alto.
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Finalmente, para que tus tragos mantengan la temperatura perfecta sin diluirse tan rápido, utiliza cubos de hielo grandes y cristalinos, y asegúrate de mantener el agua mineral y el refresco previamente refrigerados antes de servir. Ahora si, a disfrutar estas recetas de cocteles fáciles con brandy.
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