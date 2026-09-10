Una de las novedades del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, publicado este pasado, es el aumento del presupuesto a la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad dirigida por el antropólogo Diego Prieto, unidad que fue creada en 2025, luego de la salida de Prieto de la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Este año, la unidad operó con el presupuesto de la Dirección General de Culturas Populares, que, de acuerdo con el Proyecto de Egresos de 2026, ascendió a 155 millones 936 mil 903 pesos.

Con este aumento, la Unidad de Culturas Vivas operaría con 65 millones 814 mil 254 pesos más, un total 221 millones 757 mil 157 pesos, una cantidad significativa para que dicha unidad realice sus proyectos y recursos.

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Sin embargo, hasta la fecha el director de esta dependencia no ha dado mayores informes acerca de los logros de la Unidad, la cual ya lleva más de un año en operación.

Diego Prieto asumió algunas de las funciones que realizaba la Dirección de Culturas Populares, como presentaciones de ferias artesanales, musicales y algunas otras actividades relacionadas con los pueblos originarios.

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En febrero, el funcionario, cuyo sueldo mensual bruto asciende a 152 mil 337 pesos, fue visto inaugurando la Feria del Tamal en el Museo Nacional de las Culturas Populares, una de las actividades que el director de esta nueva Unidad realiza con frecuencia.

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