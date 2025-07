La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza “por instrucción de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, nombró al antropólogo Diego Prieto Hernández al frente de una nueva oficina de la dependencia, la Unidad Estratégica de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCVPII), cuya misión es fortalecer la participación comunitaria, salvaguardar el patrimonio inmaterial y promover políticas culturales con enfoque de derechos. A la par, nombre como nuevo director general al antropólogo Joel Omar Vázquez Herrera.

“Agradezco profundamente el trabajo de Diego Prieto Hernández @dprieto_ al frente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien ahora asumirá la titularidad de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad #UCVPII. Damos la bienvenida a Joel Omar Vázquez Herrera como nuevo Director General del @INAHmx, un antropólogo con amplia experiencia en gestión cultural, protección del patrimonio y trabajo con comunidades.”, informó Curiel de Icaza a través de un mensaje en las redes sociales de la Secretaría.

Lee también: Un recorrido por Calakmul revela lo que MrBeast inventó

Minutos antes, a través de un video, también publicado en las redes sociales oficiales de la dependencia federal, la Secretaria y el hasta hoy director del INAH, anunció la creación de esta nueva dependencia que, dicho por Diego Prieto, conformará un triángulo de acción junto con el Instituto Nacional de Bellas artes y Literatura (INBAL) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ésta última, institución que Prieto dirigió desde agosto de 2016.

“Vamos a crear un triángulo muy importante: INAH, atendiendo el patrimonio monumental, el INBAL, atendiendo el patrimonio creativo y artístico, y esta Unidad empeñada en acercarse a la cultura popular y muy particularmente a las culturas originarias de nuestros pueblos indígenas y por supuesto también a las comunidades afromexicanas, pero también haciendo trabajo de territorio urbano y rural, y también, por supuesto, desarrollando todo esto que representa también un compromiso con la comunidad internacional que es enriquecer y difundir el patrimonio cultural inmaterial de México y el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad”, dijo el antropólogo que estuvo ocho años al frente del INAH.

Curiel de Icaza dijo que, desde el 6 de enero, la Presidenta, anunció la importancia de fortalecer el patrimonio, preservación, divulgación de las culturas vivas y por esa razón, de la mano de Diego Prieto “diseñamos una nueva entidad en el sector central que es estratégico justamente para el trabajo profundo en territorio y comunidad del patrimonio vivo, el trabajo con lenguas, festividades todo lo que tenga que ver con patrimonio vivo intercultural de memoria”.

Lee también: Denuncian que varias industrias amenazan a la Ruta Wixárika

Diego Prieto aseguró que el objetivo central de la nueva Unidad es impulsar una acción cultural transformadora que acompaña a los pueblos indígenas y afroamericanos y a las comunidades todas que integran el gran mosaico cultural de México en el estudio, la promoción, la salvaguardia y la difusión de sus tradiciones, saberes, creaciones y valores que nutren su identidad y enriquecen el patrimonio vivo de la nación.

Señaló que “en este segundo piso de la Cuarta Transformación pongamos énfasis en una política cultural que atienda, no nada más el patrimonio monumental, no nada más la memoria, y como ha dicho la Presidencia no nada más las grandes civilizaciones y culturas del pasado, sino a las culturas vivas. A toda la diversidad de expresiones, saberes, tradiciones que se condensan en nuestras comunidades. Los pueblos indígenas, los pueblos afroamericanos, las comunidades rurales y urbanas de nuestro país, que enriquecen y le dan sentido a la grandeza y la diversidad cultural de México”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

* ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc