Al interior de la Gran Pirámide de Calakmul no está representado un jaguar ni algún personaje desfilando, tampoco los pasillos de las casas de los gobernantes fueron laberínticos y el juego de pelota no tenía un aro. Esas son algunas correcciones a los comentarios que hace el youtuber MrBeast en su polémico video “Exploré templos de 2000 años de antigüedad”, difundido el pasado mayo.

La visita que el estadounidense realizó a la zona arqueológica de Calakmul, Campeche, omitió y desvirtuó información científica, a pesar de que el sitio tiene un museo introductorio y cédulas actualizadas.

Según la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, su administración dio al youtuber los permisos de visita y grabación en el sitio declarado Patrimonio Mixto de la Humanidad con el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Actualmente, los permisos fueron reservados por el INAH y el instituto mantiene una demanda contra la empresa de MrBeast, Full Cicle Media, por daños al patrimonio histórico al utilizarlo con fines de lucro privado.

Algunas correcciones al video del influencer: no hay laberintos, eran pasillos de las casas de los gobernantes, y el juego de pelota no tenía aro, explicó la restauradora Gabriela Mora. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

No obstante, en el video del youtuber hay algunos aciertos —como que el color rojo predominó en la arquitectura— y una verdad a medias: no cualquiera puede ingresar al interior de la Gran Pirámide, acceso que es a través de una puerta metálica cerrada con candado. En el video, el youtuber menciona que el gobierno le dio acceso a donde “ni siquiera los arqueólogos” ingresan.

EL UNIVERSAL solicitó al INAH el mismo recorrido que MrBeast realizó en Calakmul y ante la respuesta positiva, se le preguntó a Adriana Velázquez Morlet, directora del Centro INAH Campeche: ¿cualquiera puede entrar al interior de la Gran Pirámide o también llamada Estructura II donde se preservan dos grandes mascarones zoomorfos y un friso de 3.5 metros de altura por 20 metros de largo?

“Sólo se puede abrir a investigadores y a veces organizamos visitas con gente de las comunidades cercanas, hace poco nos visitaron de una escuela forestal de la comunidad de Conhuas. Cuando se grabó el video estábamos aquí porque era la instrucción que recibimos, pero ellos traían un arqueólogo que contrataron, un guatemalteco”, indicó.

Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

¿Por qué no abrir el acceso a visitantes?

“Sería técnicamente complejo. Tendríamos que tener el espacio iluminado y con control de humedad porque la gente al entrar produce calor. Colocamos una réplica del friso y mascarones que hay al interior de la pirámide, así como una réplica de la pintura mural del complejo Chiik Naab, en el área de servicios y ahora que tenemos Internet queremos poner códigos QR para que los visitantes descarguen artículos o alguna imagen tridimensional”.

La arqueóloga explicó que al interior de la pirámide hay humedad y eso provoca que “suden” las estructuras metálicas que sirven de soporte, es decir, se producen gotas de agua que al escurrir, más la presencia de los entre 4 mil y 6 mil visitantes al mes, se generaría mayor “sudor” y, por tanto, desgaste.

“Este espacio guarda mucha condensación porque está cerrado, sin ventilación. Nuestra respiración produce CO2 que junto con la humedad genera ácido carbónico que es el que vemos gotear, aunque es débil afecta los materiales. Si aquí hubiera visitas constantes no tardaríamos en tener bacterias, hongos y eso produce acidez que es muy dañina para los sustratos, entonces la pintura y los estucos se deteriorarían rápido porque son muy sensibles a esos agentes”, añadió Gabriela Mora Navarro, restauradora del INAH.

En la Gran Pirámide se han identificado más de 20 sepulcros que incluyen tumbas reales, como las de los gobernantes. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

¿Subir las escalinatas de la pirámide no afecta el interior de la misma?, se le preguntó a Velázquez Morlet. “Afortunadamente no tenemos tantos visitantes como otros sitios, por el momento eso no es un problema. Si en el futuro llega a serlo —espero que no—, tendríamos que acotarlo. Pero Calakmul es una zona que requiere toda una programación de visita, no es tan fácil llegar”. La arqueóloga señaló que el mayor número de visitas son extranjeros: franceses, alemanes e italianos; y que tras el video de MrBeast la afluencia ni peticiones de recorridos han aumentado.

Edificios ceremoniales y palaciegos

Los mascarones al interior de la Estructura II son dos representaciones del dios del maíz, aunque MrBeast lo menciona, también dice que están dentro de la boca de un jaguar, lo que es incorrecto. Velázquez Morlet explicó que el dios del maíz sale de las fauces de una tortuga cuyo pico fue cortado por los mayas cuando enterraron la estructura. Los mascarones conservan color rojo, ocre, rosado y negro; cada uno mide 20 metros de largo por cinco de alto.

“Es un proyecto arquitectónico hecho para verse de lejos porque la gente común y corriente estaba en la plaza y tenía que ver el poder del gobernante. La aplicación del color es más evidente en las partes bajas del relieve, sobre todo el rojo, porque eso genera un efecto de proyección, de mirarse a la distancia”, agregó.

El sitio arqueológico recibe entre 4 mil y 6 mil visitantes al mes, la mayoría extranjeros. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

A unos pasos, subiendo escaleras, se llega al friso que está por arriba de los mascarones, donde MrBeast dice que hay “una mano, un desfile y un retrete”. Este friso es una de las representaciones tempranas del dios Chaahk, se mira sus manos, piernas y en su cabeza tiene un chonguito, está de perfil con rasgos de reptil y porta una orejera. A los lados están representados pájaros con las alas desplegadas y arriba hay bandas celestes. Este friso une los elementos vitales para los mayas: maíz, agua, cielo y sol.

El friso corona la entrada a un pasillo que dirige a un pequeño patio con una bóveda estucada con evocaciones de la cueva donde van los ancestros, los muertos. Los túneles para llegar ahí se han ido clausurando por seguridad: algunas partes son inestables y al mínimo descuido, los estucos se desprenden.

En la Gran Pirámide se han identificado más de 20 sepulcros que incluyen tumbas reales, entre éstas la del gobernante Yuhkno’m Yinch’aak K’ahk’, conocido como Garra de Jaguar, y a quien se le colocó una máscara funeraria de jade. La réplica de la máscara que MrBeast enseña en su video es la llamada “Máscara de Calakmul” hallada en 1984 en la Gran Acrópolis (Estructura VII), es decir, en otro complejo de la zona arqueológica. El ajuar funerario daba a los gobernantes el rostro del dios del maíz.

El sitio arqueológico recibe entre 4 mil y 6 mil visitantes al mes, la mayoría extranjeros. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Sobre la pintura mural que muestra el youtuber, es parte de una estructura del complejo Chiik Naab, donde se representan los productos que los mayas vendían en su mercado (atoles, tamales, tabaco). Respecto al juego de pelota, éste se ubica en la Gran Acrópolis y es el único registrado para el centro de Calakmul con la característica de no presentar anillos ni marcadores en el piso.

Lo que MrBeast señala como la casa del rey y la reina, es correcto; pero los pasillos que llama laberintos no eran tales, dicha área residencial estaba restringida, eran viviendas para el gobernante, su familia, sirvientes, músicos, artesanos, comerciantes, sacerdotes y escribas. Y los pasillos angostos sirvieron para comunicar y generar una circulación controlada por las 70 estructuras agrupadas en 17 patios y plazas.

En la defensa del youtuber, Layda Sansores declaró que MrBeast reparó “en cuestión de horas” una de las puertas de la zona arqueológica porque el INAH “no tenía recursos”.

¿Y la puerta restaurada?, se le preguntó a Velázquez Morlet. “No hizo mayor cosa, por eso nos ofendió tanto. Le hizo una arreglada ahí nada más. Es el acceso (a la Gran Pirámide), es puerta metálica y todos los elementos metálicos necesitan su mantenimiento constante. Además, ellos lo ofrecieron”.

Mora Navarro dijo que, en temas de conservación, trabajan “100% con financiamiento del INAH”; en Calakmul los trabajos se están realizando por parte del Instituto.