Un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Adrián “N” y Néstor “N”, los dos presuntos integrantes de La Unión Tepito que fueron capturados por su presunta participación en el homicidio de una pareja que asistió al funeral de Luis Martín “N”, alias "El Chilaquil", presunto miembro del mismo grupo delictivo.

En la audiencia realizada la tarde de este jueves en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, el impartidor de justicia otorgó la ampliación del plazo constitucional para que se defina su situación jurídica, por lo que será el próximo 17 de septiembre cuando se determine si son vinculados a proceso por delitos contra la salud.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) comunicó la captura de Adrián y Néstor el pasado 8 de septiembre.

Luis Rodríguez, alias “El Chilaquil”, fue asesinado a balazos. 04/09/2026. | Foto: Osmar Alvarado.

Policías observaron a los dos sujetos a bordo de una camioneta, en calles de la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, la cual estaría relacionada con el asesinato de una pareja que el 6 de septiembre acudió al funeral de "El Chilquil", y fue atacada a tiros en calles de la colonia San Rafael.

El día del atentado se velaba el cuerpo de "El Chilaquil", otro presunto integrante de La Unión Tepito, quien fue asesinado a tiros el viernes 4 de septiembre en la colonia Peralvillo.

Los policías interceptaron a Adrián y Néstor y les hallaron 41 dosis y una bolsa con aproximadamente medio kilo de marihuana, así como 15 dosis de cocaína.

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