Como parte de las iniciativas para construir una industria aérea cada vez más sostenible, Aeroméxico y Compartamos Banco formaron una alianza estratégica para impulsar el uso de combustible sostenible de aviación (SAF, por sus siglas en inglés) y reducir el impacto ambiental de sus operaciones.

Para Aeroméxico, esta alianza aportará significativamente a su meta de cero emisiones netas para 2050, mientras que para Compartamos Banco la iniciativa formará parte de su compromiso con la reducción de emisiones asociadas a viajes corporativos.

“Este esfuerzo nos permitirá acelerar la transición de México y América Latina hacia una industria aérea mucho más sostenible y con mayor conciencia de los desafíos climáticos que estamos enfrentando”, declaró Karen Farías, directora de Sostenibilidad & ESG en Aeroméxico.

Objetivos y beneficios del combustible sostenible

El acuerdo impulsará el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y descarbonización de ambas compañías.

“Este compromiso demuestra la confianza y cercanía con Aeroméxico y también constituye un hito en nuestra aspiración de una gestión sostenible. Estas acciones tienen repercusiones positivas allende el mundo empresarial”, dijo Manuel de la Fuente, director general corporativo de Gentera, subsidiaria de Compartamos Banco.

En Asia, Estados Unidos y Europa se han implementado alianzas similares por parte de empresas y aerolíneas que forman parte de sus estrategias corporativas de sostenibilidad.

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De esta manera, la colaboración entre Aeroméxico y Compartamos Banco contribuye a la creación de este tipo de modelos en México y América Latina.

De acuerdo con la aerolínea, hasta 80% de las emisiones de efecto invernadero pueden ser reducidas por el combustible sostenible de aviación en su ciclo de vida, en comparación con el combustible fósil convencional.

La producción de SAF requiere de materias primas renovables como aceites de cocina usados, grasas residuales y otros desechos orgánicos, que lo vuelven una alternativa mucho más sostenible, en comparación con el combustible convencional.

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dmt