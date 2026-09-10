Para industriales y ensambladores las consideraciones económicas que se plantean en el Paquete Económico 2027 y con las cuales se pretende preservar el grado de inversión del país, deben complementarse con condiciones para la inversión, la producción y el empleo formal.

Por una parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), dijo que la responsabilidad fiscal y el crecimiento económico deben avanzar al mismo tiempo.

"Preservar el grado de inversión es un objetivo de interés nacional. Para ello, México requiere finanzas públicas sostenibles y, al mismo tiempo, una economía dinámica que genere productividad, inversión, empleos formales e ingresos públicos", explicó.

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Añadió que el debate que se dé en el Congreso debería construir acuerdos que "fortalezcan las finanzas públicas, preserven la estabilidad y generen mejores condiciones para la inversión, la producción y el empleo formal".

Explicó que la confianza, las reglas claras y el diálogo entre los sectores público y privado son centrales para alcanzar la meta de mantener finanzas públicas sanas, sostenibles y que preserven el grado de inversión del país.

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Dijo que hay que analizar las modificaciones que se plantearon en el Paquete Económico 2027 en materia de deducciones, pérdidas fiscales e intereses, porque debe considerarse la situación de cada actividad económica para alcanzar la recaudación sin afectar la inversión y la capacidad productiva del país".

"México tiene la oportunidad de construir una ruta de responsabilidad compartida que dé certidumbre y fortalezca el crecimiento. El objetivo común es claro: preservar la estabilidad, impulsar la inversión productiva y generar mejores condiciones de bienestar para los mexicanos", explicó la Concamin, a cargo de Alejandro Malagón.

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Por otra parte, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), pidió que el Paquete Económico 2027 sea producto del diálogo entre el sector público y la iniciativa privada "a fin de lograr una mayor atracción de inversiones, fortalecer a las empresas establecidas en el país y al mercado interno, impulsar las exportaciones y seguir robusteciendo la relación comercial en Norteamérica".

Pidió que durante la discusión en el Congreso se recuerde "priorizar la inversión, crear más empleos, disminuir la deuda y el déficit público y generar las condiciones de crecimiento consideradas en el Plan México...", dijo el Index, que representa empresa de una industria que genera el 62% de las exportaciones del país y el 18% del empleo formal.

Dijo que "es vital asegurar el ejercicio del gasto público, incentivar a las empresas en materia fiscal, operativa y de tramitología, mayor seguridad, reglas claras e infraestructura".

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Expuso que deben ser prioridades la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto y una mayor inversión pública, porque ello fortalecerá la confianza para las inversiones nacionales y extranjeras.

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