El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, pasó revista al Agrupamiento Aéreo “General Antonio Cárdenas Rodríguez”, durante la práctica que se realizó con motivo de su participación el próximo 16 de septiembre, en el Desfile Cívico-Militar conmemorativo al 216 Aniversario del inicio de la Independencia.

En este ejercicio participaron 99 aeronaves, 93 de la Fuerza Aérea Mexicana y seis de la Guardia Nacional (GN).

En un comunicado la dependencia señaló que la jornada inició con el salto de 15 paracaidistas desde un helicóptero MI-17 de la GN, seguido de un pase en masa de 71 aeronaves, de sur a norte, y posteriormente un pase de ala rotativa, en sentido oeste-este, con 23 aeronaves.

Paracaidistas y elementos del Ejército y la GN ensayan para el desfile militar del 16 de septiembre, este 10 de septiembre de 2026. Foto: Especial.

La aviación de combate hizo presencia con una “Flor de Lis” integrada por tres aeronaves F-5.

En tanto dos helicópteros UH-60L ejecutaron una maniobra en “racimo”, prevista para sobrevolar al contingente de Fuerzas Especiales durante su marcha.

Además, se realizó una exhibición con helibaldes, empleada para auxiliar a la población ante situaciones de emergencia y desastre.

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Paracaidistas y elementos del Ejército y la GN ensayan para el desfile militar del 16 de septiembre, este 10 de septiembre de 2026. Foto: Especial.

Esta preparación ha permitido responder no sólo dentro del territorio nacional mediante la aplicación del Plan DN-III-E, sino también en misiones de Ayuda Humanitaria, como las realizadas por el agrupamiento “Yumare” tras los sismos registrados en Venezuela.

El cierre estuvo a cargo de nueve aeronaves TC-6 y 3 helicópteros UH-60, estos últimos portando las banderas de la Fuerza Aérea, GN y Ejército, en una formación que representa la unidad de las instituciones.

Paracaidistas y elementos del Ejército y la GN ensayan para el desfile militar del 16 de septiembre, este 10 de septiembre de 2026. Foto: Especial.

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bmc