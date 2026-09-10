El creador de contenido estadounidense James Stephen Donaldson, mejor conocido en redes como MrBeast, anunció la publicación de su primera novela oficial, de la mano del famoso autor de suspenso y misterio, James Patterson.

Tras su publicación, el libro, titulado The Most Dangerous Games, debutó en el puesto número 3 de la lista de libros de ficción más vendidos en tapa dura del New York Times.

La novela ya ocupa el primer lugar en la lista de novedades de misterio y thriller en plataformas de compras como Amazon. También figura entre los 10 libros más vendidos de USA Today. "Eres alguien que mirará lo imposible a la cara y le dirá que se siente y se calle. El mundo necesita eso. El mundo te necesita", se lee en la sinopsis del libro.

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El creador de contenido incursionó en el ámbito de la literatura, con la publicación de su primera novela de suspenso. Foto: Instagram

¿De qué trata el libro del creador?

De acuerdo con la información compartida por el creador en su página, el libro aborda una peligrosa competencia, donde cien participantes tienen que sobrevivir al extremo frío de la Antártida y el calor del desierto para ganar el riesgoso reto.

"Mil desconocidos reciben la invitación. Solo cien son elegidos. Una competencia sin precedentes", se lee en la presentación. Los juegos comienzan en la Antártida, donde un paso en falso sobre el hielo puede costarles la vida, para después continuar con más escenarios que podrían impedir su llegada al final.

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"El ritmo no decae jamás: aguas infestadas de tiburones frente a una remota isla chilena, un calor abrasador que te cocina allí mismo, cumbres azotadas por tormentas y cuevas tan oscuras que no logras ver ni tu propia mano. Sin rescates. Sin segundas oportunidades. Mil millones de dólares", detalla.

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La obra fue escrita junto a James Patterson, autor de sagas como "Alex Cross" y "Women's Murder Club". Foto: Instagram

La idea de publicar esta obra habría surgido cuando Patterson viajó a Greenville en Carolina del Norte, donde Donaldson vive y dirige su negocio, para intercambiar algunas ideas. Durante su visita, ambos conversaron sobre el proyecto y posteriormente lo desarrollaron bajo un concepto auténtico.

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MrBeast lanza reto a sus seguidores

Fiel a su estilo, el creador de contenido lanzó junto a la publicación un reto especial para todos sus seguidores, donde los ganadores se podrían llevar hasta un millón de dólares.

Este desafío consiste en seguir una serie de pistas, escondidas por los autores, acertijos visuales y códigos encriptados en su versión impresa en inglés. Las respuestas a estas pistas deberán subirse al portal digital del evento. Para participar debes conservar el comprobante de compra.

Finalmente, el libro se encuentra a la venta desde el pasado 1 de septiembre, y su versión en español puede adquirirse en Amazon.

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