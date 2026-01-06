Más Información

Tercer teaser de Avengers: Doomsday muestra el regreso de emblemáticos personajes de X-Men

Banco Azteca impulsa semillero de emprendedores en la UNAM

¿Cómo hacer que los Reyes Magos vengan a tu casa? Sigue estos pasos para vivir la experiencia

Entre críticas y nostalgia: usuarios reaccionan al Smart Brick de LEGO

¿Cuándo se quita el árbol de Navidad? Esta es la fecha tradicional

El Universo Cinematográfico de Marvel volvió a sacudir a sus fans con el lanzamiento del tercer teaser de , un adelanto que no pasó desapercibido y que desató una ola de reacciones en redes sociales.

En apenas unos segundos, el avance dejó ver pistas clave que apuntan al esperado regreso de los X-Men, alimentando teorías, nostalgia y grandes expectativas rumbo a una de las películas más ambiciosas de la saga.

Por medio de la plataforma X, Marvel Studios compartió el nuevo avance que causó furor entre los fanáticos de la franquicia.

En el tráiler se aprecia a Charles Xavier acompañado de Magneto, ambos personajes son interpretados por Patrick Stewart e Ian McKellen, además de una impactante escena protagonizada por Cyclops, interpretado por James Marsden, la cual puedes ver a continuación.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday en México?

La película del UCM llegará a salas de cine el próximo 17 de diciembre de este año.

Cabe mencionar que se espera que meses antes se lleve a cabo la preventa.

