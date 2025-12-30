Nuevo adelanto de Avengers: Doomsday muestra a Thor suplicando fuerza para luchar una vez más

Este 30 de diciembre, se reveló el segundo avance de la esperada película Avengers: Doomsday, donde muestra a un icónico vengador atemorizado.

Por medio de la plataforma X, Marvel Studios difundió un segundo adelanto de la saga del Universo Cinematográfico de Marvel.

En esta ocasión, el Dios del Trueno no busca reconocimiento ni hazañas épicas; su único anhelo es derrotar a un adversario más para regresar con Love, la hija que adoptó.

"Padre, toda mi vida he respondido al ser convocado... Por el honor, el deber o la guerra. Pero ahora, el destino me ha dado algo que nunca busqué. Una hija, una vida que la tormenta no tocó. Otórgame la fuerza de los Padres de Todo, para que pueda luchar una vez más, derrotar a un enemigo más, y regresar a casa con ella. No como guerrero, sino como refugio, para enseñarle no el peligro, sino la paz interior. La que yo nunca conocí. Por favor, padre, escucha mis palabras", expresó Thor, interpretado por Chris Hemsworth.

Todo indica que en Avengers: Doomsday los hermanos Russo pretenden devolverle a Thor la seriedad que mostró en Infinity War, incluso en lo visual, después de que en sus más recientes apariciones dentro del UCM fuera retratado con un enfoque más cómico que heroico.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

La película de Marvel Studios se estrenará el 18 de diciembre del 2026.

No obstante, en México llegará a las salas de cine el 17 del mismo mes.

