En medio de constantes protestas por la falta de insumos básicos en hospitales y clínicas de Veracruz, el delegado del IMSS-Bienestar en Veracruz, Roberto Ramos Alor, fue exhibido en una videograbación donde se le observa minimizar el problema y advertir a los galenos que, si no quieren operar, no operen por la falta de insumos.

El encuentro con médicos residentes, inconformes por la falta de medicamentos e insumos básicos en todo el sector salud de Veracruz, fue videograbado y difundido en redes sociales, lo que trajo duras críticas al funcionario morenista y al gobierno en general de la Cuarta Transformación.

“¿Y los pacientes que están esperando una cirugía les vamos a decir que esperen 10 días más?”, dijo una doctora residente.

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—Sentido común: si usted no quiere operar y no participar, no opere. No opere, sencillamente, porque usted se siente ofendida de que no tiene las herramientas para operar. No opere. Así de sencillo —dijo en una parte el funcionario federal.

Ramos Alor fue secretario de Salud en el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, el cual renunció luego que se descubrió que cientos de medicamentos caducaron en bodegas del Sector Salud de Veracruz; tras la llegada de la gobernadora Rocío Nahle (amiga del servidor público), fue designado como delegado del IMSS-Bienestar en Veracruz, cargo en el cual tiene a su mando todos los hospitales y clínicas de Veracruz.

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Así el comportamiento del Delegado del IMSS-Bienestar Veracruz, Roberto Ramos Alor en reunión con médicos residentes que denuncian falta de insumos y medicamentos en todo el Sector Salud de #Veracruz pic.twitter.com/L4GAoWx2la — Agencia SPI (@AgenciaSPI) September 10, 2026

Cuando fue secretario de Salud en el Gobierno del Estado, fue criticado no solo por la falta de insumos básicos y que se hayan caducado medicamentos, sino porque, cuando iba a comparecer ante el Congreso del Estado, llevó a cabo, en el Palacio Legislativo, una ceremonia de limpia.

En las últimas semanas ha habido constantes protestas de médicos y enfermeras por la falta de insumos básicos y medicamentos; incluso se han cancelado docenas de cirugías, a lo cual la gobernadora Rocío Nahle respondió con el anuncio de compra de insumos.

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Sin embargo, este día apareció el video del funcionario federal en un encuentro con personal del sector salud, a quienes amenazó al recordarles que “su evaluación depende de nosotros” y minimizar la falta de insumos.

“Usted es residente y depende de la institución, de la Dirección de Enseñanza e Investigación, y su evaluación de usted depende de nosotros, y lo tengo que decir muy claro, ese es nuestro trabajo”, les respondió.

El servidor público aseguró que están trabajando para atender el suministro: “Es lo que estamos viendo ahorita, las fechas ya están. Hoy la directora entró directamente con el abastecimiento nacional y acordaron fechas”, manifestó.

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Tras dar por concluida la reunión de manera abrupta, una doctora le dijo: “nos gustaría también que ustedes, así como hacen estos informes, informaran también a la población que en tanto tiempo habrá respuesta y no dejar ese cargo más a nosotros, quienes somos los que damos la cara ante los pacientes”.

dmrr/cr