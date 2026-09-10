Zacatecas. - Cuatro alcaldes de oposición de la región sur de Zacatecas y de Aguascalientes unieron fuerzas para exigir de manera formal al gobernador David Monreal Ávila, así como a la Guardia Nacional y a las instancias de seguridad, un reforzamiento urgente de la seguridad en el corredor carretero que conecta a ambas entidades, tras señalar que recientemente se han reportado diversos hechos delictivos en esa zona.

La exigencia conjunta se formalizó a través de un documento firmado por los alcaldes zacatecanos Olegario Viramontes Gómez, Julieta Isamar Camacho García y Carlos Fabián Vera Loera, presidentes municipales de Jalpa, Huanusco y Tabasco, respectivamente; así como por Daniel Romo Urrutia, alcalde de Calvillo, perteneciente al estado de Aguascalientes. Todos de extracción del PRI y PAN.

El documento, que fue difundido por Olegario Viramontes en sus redes sociales, quien menciona que este acuerdo entre alcaldes surge tras los recientes reportes ciudadanos sobre presuntos hechos delictivos en el tramo carretero Huanusco–Calvillo, particularmente en las inmediaciones de la comunidad La Higuera, busca frenar los riesgos en esta vía de comunicación interestatal, donde se han reportado robos de vehículos.

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El documento difundido y firmado por los cuatro alcaldes tiene fecha del 9 de septiembre en el municipio de Jalpa, el cual está dirigido al gobernador de Zacatecas y remitido con copia a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde los demandantes fundamentan su solicitud en los artículos 21 y 115 de la Constitución Política, así como en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Ante un escenario de inseguridad, los munícipes exigen cuatro puntos a las autoridades, uno de ellos es que se realice una valoración inmediata de las condiciones de seguridad en ese tramo carretero y que el asunto sea incorporado de manera prioritaria en la agenda de la Mesa Estatal de Construcción de Paz; en otro se urge a las corporaciones estatales y federales que coordinen y redoblen los patrullajes, la vigilancia y las acciones de auxilio vial en todo el corredor.

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En el tercer punto se pide que se analice la implementación de un esquema coordinado de vigilancia regional que abarque desde Jalpa hasta Calvillo, considerando la incidencia delictiva y los puntos y horarios de mayor riesgo; además de exigir un seguimiento institucional puntual para que los ayuntamientos sean informados de manera oportuna sobre las medidas operativas que se decidan implementar.

Se precisa que esta solicitud se emite con un carácter preventivo y de coordinación interinstitucional: “sin prejuzgar sobre la existencia, circunstancias o responsabilidad respecto a los hechos reportados, cuya investigación corresponde exclusivamente a las autoridades competentes”, concluye el documento.

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