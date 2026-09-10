Gala Montes volvió a "La Casa de los Famosos México" con dos objetivos en mente. El primero, encender los ánimos y sacudir a los habitantes, mientras que el segundo era reencontrarse con un público que la convirtió en una de las favoritas de su temporada.

Sin embargo, su ingreso apenas duró unas cuantas horas; y es que, este pasado martes decidió abandonar la competencia entre rumores que vuelven a ponerla en medio del escándalo, situación que ya no es nueva para la actriz.

Desde 2024, cuando hizo público el conflicto que mantenía con su madre, Crista Montes, la vida personal de Gala comenzó a ocupar tanto espacio en los medios como su carrera y, desde entonces, se ha convertido en uno de los rostros más polémicos de la televisión mexicana.

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Y para muestra un botón, estos son algunos de las controversias que han marcado la vida y carrera de la también cantante.

El enfrentamiento con su mamá. En junio de 2024, Gala Montes hizo público el distanciamiento con su madre, Crista Montes, quien durante años también se desempeñó como su representante. La actriz la acusó de haber abusado de su confianza, de explotarla y cuestionó la manera en que había manejado sus ingresos desde que era menor de edad.

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Crista, por su parte, dio su propia versión y aseguró que Gala la corrió, pero sin haberle pagado por sus servicios; además de que la habría golpeado en varias ocasiones.

La disputa no terminó ahí. A lo largo de estos años, madre e hija han intercambiado dimes y diretes. Apenas días antes del regreso de la actriz a "La Casa de los Famosos México", Crista cuestionó públicamente que su hija volviera al reality.

Adrián Marcelo y la pelea que la convirtió en protagonista. El episodio que terminó de convertir a Gala en una de las figuras centrales de "La Casa de los Famosos México" ocurrió durante la segunda temporada.

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La joven habló sobre su diagnóstico de depresión y sus conflictos familiares, pero Marcelo cuestionó públicamente su enfermedad y hasta llegó a decirle que solo fingía.

La confrontación continuó durante las semanas siguientes. Gala calificó a Marcelo de "misógino" y "narcisista", mientras él continuó haciendo comentarios sobre su salud mental y la relación con su madre. Sus comentarios provocaron críticas de especialistas y organizaciones, además de la salida de varios patrocinadores.

Montes terminó aquella temporada como una de las favoritas; incluso, obtuvo el tercer lugar, mientras que el youtuber abandonó la competencia.

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Las fracturas después de la casa. Dentro del reality Gala encontró grandes aliados en Briggitte Bozzo y Karime Pindter, pero a su salida la relación terminó en pleito.

Montes y Bozzo se distanciaron por desacuerdos personales y polémicas acumuladas, mientras que con Pindter pintó raya por falta de apoyo.

La amistad con Eleazar Gómez. Hace unas semanas la actriz se convirtió en el blanco de críticas cuando apareció al lado Emiliano Aguilar y Eleazar Gómez.

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Las reacciones se centraron en la aparente contradicción entre la cercanía de Gala con Gómez y el discurso feminista que la actriz ha sostenido públicamente. Recordemos que el actor fue detenido en 2020 tras agredir a su entonces pareja, posteriormente se declaró culpable de violencia familiar.

El regreso a "La Casa de los Famosos México". Después de haber llegado hasta la final de la segunda temporada, Gala regresó al reality entre bombo y platillo. Pero su participación duró muy poco. La actriz abandonó la casa después de permanecer apenas dos días, en medio de distintas versiones; entre ellas un supuesto episodio de abstinencia.

Horas después la propia actriz salió a dar su versión de los hechos. Según sus declaraciones la producción se negó a darle productos de higiene íntima. En lugar de eso la llevaron con la psicóloga lo que detonó en una discusión y su posterior salida. Lo más grave vino cuando Montes arremetió contra la conductora Joanna Vega-Biestro, a quien acusó de divulgar falsa información sobre consumo de drogas.

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El conflicto con "Malinche". La salida del reality tuvo otra consecuencia profesional. Poco después, "Malinche, el musical" anunció que la participación de Gala quedaba suspendida de manera indefinida.

La decisión provocó una nueva respuesta pública de la actriz, quien cuestionó la manera en que se manejó su salida y habló no sólo denunció diferencias económicas con la producción, también los señaló de explotación de su imagen.

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